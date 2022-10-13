TikTok’ta mülteci sömürüsü

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Çinli video paylaşım uygulaması TikTok’un, Suriyelilere yapılan bağışların yaklaşık yüzde 70’ine el koyduğu iddia edildi. İngiliz BBC’nin haberine göre, Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarında yaşayan ve TikTok üzerinden yaptıkları yayınlarla ‘nakit değeri olan dijital hediye’ talebinde bulunan Suriyelilerin saatte yaklaşık bin dolar topladığı, ancak bunun çok az bir kısmını alabildikleri belirtildi. TikTok’taki sanal hediyeler daha sonra nakit paraya çevrilebiliyor.

BBC TEST ETTİ

Özellikle bu yılın başında, Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayanların TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlar ve buradan bağış talebinde bulunduğu videolar bir anda trend oldu. TikTok bağışlarındaki para akışını izlemek isteyen BBC ekibi, Suriye’nin kuzeybatısındaki bir mülteci kampına giderek bizzat süreci test etti.

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ARACILAR DA KÂR EDİYOR

Tıpkı bir mülteci gibi kampa giden bir BBC muhabiri, buradaki ‘aracılar’ kanalıyla önce bir TikTok hesabı edindi. Daha sonra, aracıların sağladığı akıllı telefon, sim kart, internet ve mikrofon ile bağış talebinde bulunduğu bir canlı yayın açtı. Bu yayına İngiltere’den katılan BBC ekibinden bir kişi, canlı yayındaki muhabire 106 dolar değerinde bir dijital hediye gönderdi. Ancak Suriye’deki test yayının sonunda, canlı yayın yapılan hesapta 33 dolar bakiye bulunduğu, 106 dolarlık bağışın yüzde 69’unu TikTok’un çektiği ortaya çıktı. Kalan 33 doların yüzde 10’una yerel para transfer merkezi el koyarken, yüzde 35’i ise TikTok aracısına gitti. Günün sonunda, 106 dolarlık TikTok bağışından BBC muhabirine 19 dolar kaldı.

TİKTOK REDDETTİ

TikTok’tan yapılan açıklamada, “Sömürüye dayalı dilencilikle mücadele için küresel politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz” denildi. TikTok’un bağışlardan yüzde 70 komisyon almadığı vurgulansa da komisyon oranı açıklanmadı. TikTok etkileyicilerinden (influencer) eski rugby oyuncusu Keith Mason, bir yayınında Suriyeli muhtaç bir aileye 330 dolar bağışta bulunarak yaklaşık 1 milyon takipçisini bağış yapmaya teşvik etmişti. Konuyla ilgili BBC’ye demeç veren Mason, TikTok’un paraların büyük kısmına el koyduğu haberine ilişkin ‘gülünç ve haksızlık’ yorumunda bulundu.

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AJANSLARLA İŞBİRLİĞİ

Suriye’deki ‘TikTok aracılarından’ Hamid, günde birkaç saat süreyle, 12 farklı aile ile yayın yaptığını aktardı. TikTok’un ailelere para kazandırdığını belirten Hamid, kârın büyük kısmını onlara bıraktığını belirterek, yalnızca masrafların bedelini aldığını söyledi. Hamid, diğer aracılar gibi Çin’deki canlı yayın ajanslarıyla çalıştığını söyleyerek, “Uygulama ile ilgili herhangi bir sorunda bize yardım ediyorlar. Engelli hesapların engelini kaldırabiliyorlar. Biz onlara sayfa adı ve profil fotoğrafı gönderiyoruz, onlar da hesap açıyor” diye konuştu.

‘EN CÖMERT İNGİLİZLER’

TikTok algoritması, kişilerin sim kartının bağlı bulunduğu ülkeye uygun içerikleri kullanıcıların önüne getiriyor. Bu nedenle Suriye’deki TikTok aracıları da İngiliz sim kartlarını tercih ediyor. BBC’ye yaptıkları açıklamada buna gerekçe olarak, “En cömert TikTok’çuların İngilizler olduğunu” söylüyorlar. Her gün TikTok’ta ‘dilenen’ 6 çocuklu Mona Ali el-Kerim çadır evlerinde oturarak İngilizce “Lütfen beğenin, lütfen paylaşın, lütfen hediye gönderin” cümlelerini saatlerce tekrar ediyor.