İlk 500’de Türkiye’den 3 üniversite

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7 yıldır Avrupa’nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. 1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi.

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TÜRKİYE İLK 10’DA

Listede 61 yükseköğretimin kurumuyla yer alan Türkiye, en çok üniversitesi listelenen ilk 10 ülke arasında yer aldı. Dünya sıralamasında ilk 1000’de yer alan diğer Türk üniversiteleri sırasıyla ODTÜ, Bahçeşehir, Hacettepe, İstanbul Teknik, Bilkent, Boğaziçi, Düzce, Fırat, İstanbul Medeniyet ve Özyeğin Üniversiteleri oldu.

Geçen yıl da listede yer alan ilk 3 Türk üniversitesi Çankaya, Koç ve Sabancı’ydı. İlk 1000’de ise sırasıyla Bilkent, Hacettepe, İTÜ, ODTÜ, Bahçeşehir, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Araştırma ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi yer almıştı.