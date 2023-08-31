×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

TikTok Salwan Momika’nın gelirini kesti

Güncelleme Tarihi:

#Tiktok#Momika#Gelir
TikTok Salwan Momika’nın gelirini kesti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:00

Sosyal medya platformu TikTok, İsveç’te Kuran’a yönelik saldırılarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika’nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.

Haberin Devamı

TikTok yetkilileri İsveç devlet radyosu SR’ye yaptıkları açıklamada, Momika’nın hesabının para kazanma özelliğinin kapatıldığını doğruladı. TikTok kullanıcıları, Momika tarafından yayımlanan videolarla etkileşime girerken TikTok’un “hediye” özelliğini kullanamayacaklar. Stockholm’de yaşayan Momika, Kuran yakma videolarının milyonlarca kez izlendiğini söylemişti. Bir canlı yayın sırasında TikTok’tan bir saat içinde 100 ila 300 dolar arasında para kazanan Momika, başka geliri olmadığını belirtmişti. İsveç resmi televizyonu SVT, daha önce Irak göçmeni olan 37 yaşındaki Salwan Momika’nın 2018 yılında İsveç’e geldiğini ve Nisan 2021’de üç yıllık oturma izni aldığını açıklamış, ilk Kuran yakma eyleminin ardından göçmen bürosunun Momika’nın oturma iznini iptal etmek için dava açtığını belirtmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tiktok#Momika#Gelir

BAKMADAN GEÇME!