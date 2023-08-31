TikTok Salwan Momika’nın gelirini kesti

Haberin Devamı

TikTok yetkilileri İsveç devlet radyosu SR’ye yaptıkları açıklamada, Momika’nın hesabının para kazanma özelliğinin kapatıldığını doğruladı. TikTok kullanıcıları, Momika tarafından yayımlanan videolarla etkileşime girerken TikTok’un “hediye” özelliğini kullanamayacaklar. Stockholm’de yaşayan Momika, Kuran yakma videolarının milyonlarca kez izlendiğini söylemişti. Bir canlı yayın sırasında TikTok’tan bir saat içinde 100 ila 300 dolar arasında para kazanan Momika, başka geliri olmadığını belirtmişti. İsveç resmi televizyonu SVT, daha önce Irak göçmeni olan 37 yaşındaki Salwan Momika’nın 2018 yılında İsveç’e geldiğini ve Nisan 2021’de üç yıllık oturma izni aldığını açıklamış, ilk Kuran yakma eyleminin ardından göçmen bürosunun Momika’nın oturma iznini iptal etmek için dava açtığını belirtmişti.