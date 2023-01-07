TikTok, genç kızın hesabını 'sivilceleri var diye' kapattı

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İngilltere, Yorkshire’da yaşayan Eva, bu kararın kendisini yaygın cilt rahatsızlığıyla ilgili algılara meydan okumaya daha kararlı bir hâle getirdiğini söyledi ve ekledi: "Cildinizde sivilce olması güzel olmadığınız anlamına gelmez.”

Eva iki yıldan uzun bir süredir akne sorunu yaşadığını ve başlangıçta bu durumun kendisini üzdüğünü ve evden çıkmak istemediğini belirtti ve şöyle devam etti: "Yüzümün gerçekten her yerinde sivilcelerim vardı, yanaklarımdan çeneme kadar iniyordu. Ve gerçekten kapatması çok zordu.”

Ancak ilk hesabı, şirketin kurallarına uymadığı için hiçbir uyarı yapılmadan silindi.

BBC'ye konuşan Eva "Bu durumun beni üzmesine izin vermedim ve ertesi gün hesabı tekrar oluşturdum ve daha da iyi hâle getirdim” dedi.

Peki sonrasında ne oldu? Detaylar Mashable Türkiye'de...