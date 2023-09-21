The Economist Türkiye'ye dikkat çekti: Gelişmiş ülkelere kök söktürüyor

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Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı yerli ve milli adımlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. İngiliz Economist dergisi de bu ay "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın" başlıklı makalesinde Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile tüm dünyada gözler yeniden 'silah anlaşmalarına' çevrildi.



Economist dergisi de konuya ilişkin analizinde dünyanın en büyük beş silah satıcısı olan Amerika, Rusya, Fransa, Çin ve Almanya'nın silah ihracatının dörtte üçünden fazlasını gerçekleştirdiğini belirtirken, pazardaki durumun yeni silah üreticileri ile değişmeye başladığını yazdı.

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TÜRKİYE'NİN HIZLI YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’larını örnek veren dergi, analizinde Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmalarına ve Türkiye'nin hızlı yükselişine dikkat çekti.

Türkiye'nin değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıp rakiplerinden daha ucuza silah satabildiğini belirten Economist, analizinde Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün SIPRI 2022 raporuna yer verdi.



Rapora göre 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 69 arttı.

Bu da Türkiye'nin pazardaki payının iki katına çıkması anlamına geliyor.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERE KÖK SÖKTÜRÜYOR"

Economist Türkiye'nin bu yılki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da dikkat çekerek "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesini kullandı.

"GÜN GEÇTİKÇE ÖZERKLİĞE DAHA DA YAKINLAŞIYOR"

İngiliz derginin analizinde, Türkiye'nin gelişmekte olan silah ihracatçıları arasında ilk sıralarda yer aldığı vurgulanırken "Türkiye silah üretiminde gün geçtikçe özerkliğe daha da yakınlaşıyor" ifadesi dikkat çekti.



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ABD medyası da geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir analizde Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisine dikkat çekmiş ve Ankara’nın modern ve kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme ve yerli yatırımı teşvik etme stratejisinin köklerinin 2000'li yıllara dayandığı belirtmişti.

Türkiye'nin 2022 yılında bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçelerinden daha yüksek bir rakam olan 4,4 milyar dolarlık silah ihracatına ulaştığına dikkat çeken CNBC "Erdoğan’ın yerel firmalara güçlü devlet yatırımları yapmaya devam ettiği yirmi yıllık projesi meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullanmıştı.