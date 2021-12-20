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Texas eyaleti Meksika sınırında hükümetten bağımsız duvar örüyor!

#ABD#Texas#Duvar
Texas eyaleti Meksika sınırında hükümetten bağımsız duvar örüyor

ABD’nin Texas eyaleti federal hükümetten bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladı. İnşaatın maliyeti sadece eyalet bütçesi ve kişisel bağışlarla karşılanacak.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın kaçak göçle mücadele için Meksika sınırına yapmak istediği ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapımı durdurulan duvarı Texas eyaleti yeniden inşa etmeye başladı.

Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladıklarını duyurarak, duvarın ilk bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Vali Abbott açılışta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin işini yapmadığı için Texas eyaletinin kendi duvarını inşa ettiğini ifade etti.

TEXAS, ABD’NİN SINIR GÜVENLİĞİNİ KORUYACAK

Vali ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapmak istediği duvarla aynı malzeme ve yöntemleri kullanarak adeta bir kopyasını inşa ettiklerini ifade ederken, ülkede eşi görülmemiş bir girişimde bulunarak Texas eyaletinin yanı sıra ABD’nin de sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

Texas eyaleti Meksika sınırında hükümetten bağımsız duvar örüyor

DUVARIN MALİYETİ EYALET BÜTÇESİ VE BAĞIŞLARLA KARŞILANACAK

İnşaatın maliyeti sadece Texas eyaletinin bütçesi ve vatandaşlardan alınan bağışlar ile karşılanacağı bildirilirken, eyaletin bunun için en az 1 milyar 50 milyon dolar bütçeye sahip olduğu belirtildi. Duvarın eyalete ait araziler ile bazı gönüllü vatandaşlar tarafından bağışlanan arazilerin üzerine inşa edileceği açıklandı.

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