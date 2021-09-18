Binlerce göçmen ABD'ye böyle girdi! Yetkililer acil yardım istediler

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ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü. 35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı. Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.



