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Binlerce göçmen ABD'ye böyle girdi! Yetkililer acil yardım istediler

#Göçmen#ABD#Meksika
Binlerce göçmen ABDye böyle girdi Yetkililer acil yardım istediler

ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi. Belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.

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ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü. 35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı. Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

Binlerce göçmen ABDye böyle girdi Yetkililer acil yardım istediler



SINIRDAKİ SIĞ NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇTİLER

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi. Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Binlerce göçmen ABDye böyle girdi Yetkililer acil yardım istediler



Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından “Bu insan yapımı bir krizdir.” diyerek Biden yönetimini eleştirirdi. CBP’nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.

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#Göçmen#ABD#Meksika