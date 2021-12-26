Tesla araç sürerken oyun oynama özelliğini kapatacak

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Tesla araç sürerken oyun oynama özelliğini kapatma kararı aldı. Karar, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) başlattığı inceleme sonrasında alındı.

NHTSA Tesla'nın kendilerine yaptığı bir bildirim ile, bu özelliğin yazılım güncellemesinin ardından sadece aracın hareket halinde olmadığı vakitlerde kullanılabilir hale getirileceğini aktardığını duyurdu.

Tesla ise konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Elon Musk'ın kurduğu şirket, bu özelliğin tehlikeli olması nedeniyle eleştiriliyordu.

NHTSA bu hafta başlattığı incelemede bu özelliğin sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırabileceği sonucuna varmıştı. Tesla'nın söz konusu oyun özelliği şoförlere değil yolculara yönelik olarak tasarlandı.

Oyun ekranı açıldığında kullanıcının şoför değil yolcu olduğunu teyit etmesi isteniyordu. Fakat bir şoförün yanlış beyan vererek oyun oynamasının önünde bir engel de bulunmuyordu.

Başlangıçta araçlar sadece dururken kullanılabilen bu özellik Aralık 2020'de gelen bir güncelleme ile hareket halinde de oyun oynanmasına olanak sağlamıştı.

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NHTSA Ağustos ayında da, Tesla'nın Autopilot (Otomatik Pilot) sistemine yönelik bir inceleme başlatmıştı.

Sistemin yol kenarındaki acil durum araçlarını fark edemeyerek onlara arkadan çarpmasının da dahil olduğu çeşitli kazalar nedeniyle başlatılan bu soruşturma da devam ediyor.