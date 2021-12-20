Dünyanın ilk 'Tesla' bebeği: Araba oto pilottayken doğdu!

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Dünyanın ilk 'Tesla' bebeği olduğuna inanılan çocuk ABD'nin Philadelphia şehrinde hastaneye yetişmeye çalışırken araba oto pilotta kendi kendine giderken doğdu.

34 yaşındaki Keating Sherry, eşi 33 yaşındaki Yiran'ı hastaneye doğuma yetiştirmeye çalışırken fazla zamanları kalmadığını anlayınca hemen bir karar vermek zorunda kaldı. Aslında Yiran'ın sancıları önceki gece başlamıştı ama kadın daha vakti olduğunu düşünerek hastaneye sabah gidip doğurabileceğini düşünüyordu.

Eşine "Günü geldi ama o kadar çabuk doğurabileceğimi sanmıyorum" diyen Yiran 3 yaşındaki oğullarını okula bırakmak için arabaya çocuk koltuğuna yerleştirdi ve yola çıktılar.

Ancak kadının sancıları giderek şiddetlendi ve dayanılmaz hale geldi. Keating Sherry karısını doğuma yetiştirmek için hemen rotayı hastaneye çevirdi. Normal trafikte yol 20 dakika sürüyordu. Yiran ise tüm bunlar olurken dayanılmaz sancılarıyla ön koltuğun önündeki boşluğa uzanmıştı.

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Ama Sherry ailesi trafiğe takıldı ve Yiran'ın kasılmaları hızla arttı ve trafiğin zar zor ilerlemesiyle çift hastaneye zamanında yetişemeyeceklerini anladı. Bunun üzerine Keating Sherry, navigasyon sistemini 20 dakika uzaklıktaki hastaneye ayarladıktan sonra aracı otomatik pilot moduna geçirdi.

Bir eliyle direksiyonu tutan bir eliyle de eşine yardım etmeye çalışan müstakbel baba Tesla'nın navigasyon ve oto pilot konusundaki başarısına inanmıştı. Aradan dakikalar geçince eşi Yiran'ın "Aman Tanrım, Keating. O dışarıda." dediğini duydu.

Böylece dünyanın ilk 'Tesla' bebeği otomobil oto pilotta hastaneye varmak üzereyken aracın içinde dünyaya merhaba demiş oldu.

Şanslı çift hastanenin önünden geçen bir çocuk doktoruna rastladılar ve doktor bebeğin göbek bağını keserek gerekli müdahaleleri oracıkta yaptı.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğe hastanede, “Tesla bebeği” lakabı verildi. Minik kıza, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın annesi Maeve Musk’ın adı verildi. Tesla bebeğe Maeve Lily adını verdiklerini söyleyen Sherry, “Bu kadar harika bir otopilot tasarımı yaptıkları için Tesla’nın dahi mühendislerine teşekkür ediyorum” dedi.