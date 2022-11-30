Teröristleri kara harekatı korkusu sardı... Terör elebaşından itiraf gibi açıklamalar

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'Pençe Kılıç' hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz' sözlerinin yankıları sürerken terör elebaşından itiraf gibi açıklamalar geldi.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri komutanı Ferhat Abdi Şahin'in gazetecilere yaptığı açıklama örgütün içinde bulunduğu panik havasını gözler önüne serdi.

Gözden Kaçmasın ABD Savunma Bakanlığı'ndan skandal açıklama Haberi görüntüle

Washington Post'ta yer alan habere göre, terör elebaşı ABD ve Batı'ya çağrıda bulundu.

Türk yetkililerin açıklamaları ve istihbarat raporlarının Ankara'nın kara harekâtına hazırlandığına işaret ettiğini belirten Şahin, ABD ve diğer müttefikleri böyle bir hamleye karşı daha sert tavır almaya çağırdı.

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ABD ve diğer uluslararası ortaklar bir kara harekâtına karşı olduklarını belirten terör elebaşı şu ifadeleri kullandı;

'Bu açıklamalar Türkleri bu taarruzu başlatmaktan caydıracak kadar güçlü değil.'

Türkiye, 13 Kasım'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü terör saldırıdan PKK/PYD/YPG'yi sorumlu tutuyor.

BIDEN'DAN YARDIM DİLENMİŞTİ

Terör elebaşı geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden'dan adeta yardım dilenmiş, Biden'a seslenen Şahin, 'seçim dönemi yaptığınız Kürtleri koruma çağrısını unutmayın' demişti.

Hava saldırılarının kara operasyonunun habercisi olduğuna inandığını belirten Şahin, ABD hükümetine bu sözlerle seslenmişti;

'Şimdiye kadar yapılan açıklamalar, Türkiye'nin bize karşı yeni operasyonlar başlatma planlarını durdurmaya yetmedi.'

Gözden Kaçmasın Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında Haberi görüntüle

Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

Operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilmişti.