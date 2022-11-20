Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında... İsrail gazetesi vurulan noktaları açıkladı!

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Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı gerçekleştirdi.

Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken operasyon dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete operasyona geniş yer ayırdı.

İngiliz The Guardian operasyonu 'İstanbul'un bombalanmasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları bombaladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde vurulan hedefler arasında Kobani'nin de olduğu bilgisinin altı çizildi.

'TÜRKİYE'DEN BOMBALI MİSİLLEME'

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'den Suriye ve Irak'ta Kürt Milislere bombalı misilleme' başlıklı haberinde 'Türk jetleri, Suriye'nin Kobani kentinde militan grupların sığınaklarını vurdu' denildi.

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Al Jazeera 'İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Türk savaş uçakları Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu' dedi.

Haberde hem Türkiye hem de ABD'nin PKK'yı terörist bir grup olarak gördüğü belirtilerek şu ifadeye yer verildi;

'Buna rağmen Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede Washington'la ittifak kuran Suriyeli Kürt gruplarının statüsü konusunda aynı fikirde değiller.'

JERUSALEM POST VURULAN HEDEFLERİ AÇIKLADI

İsrail merkezli Jerusalem Post'un alıntıladığı Suriye ve Irak merkezli raporlara göre hava saldırıları kapsamında Ayn el-Arab, Tel Rıfat, Ayn Dakna, Sincar ve Kobani bölgeleri vuruldu.

Haberde Savunma Bakanlığı'nın operasyonun legal zemine gerçekleştiğini belirttiği ve BM'nin 51. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklamanın da altı çizildi.

The Times of Israel ise Türkiye, 'İstanbul saldırısının ardından Suriye ve Irak'taki Kürt hedeflerini vurdu' dedi.

YUNAN BASININDA BİRİNCİ MANŞET OLDU

Operasyon komşu Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi oldu. Pek çok gazete TSK'nın operasyonunu birinci manşetinden okurlarına duyurdu.

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Yunan Skai 'Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Proto Thema 'Türkler gece Kobani'yi bombaladı' başlıklı haberinde bombardıman sonucu en az 12 kişinin öldüğü iddiasına yer verdi.

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea, haberinde Türk ordusunun bölgede 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verdi

Al Monitor haberi 'Türkiye, İstanbul terör saldırısına yanıt olarak Suriye ve Irak'ı bombaladı' başlığı ile duyurdu.

ABD merkezli ABC News haberinde 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki birçok kasabaya hava saldırıları düzenledi' ifadesine yer verdi.

İngiliz Independent gazetesi haberinde 'Türkiye, 2016'dan bu yana Suriye'ye üç büyük sınır ötesi operasyon başlattı ve şimdiden kuzeydeki bazı bölgeleri kontrol ediyor' bilgisine yer verdi.