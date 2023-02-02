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Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Terminatör#Robot#Sarah Connor
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 08:47

Bilim insanları bunu da başardı ve maalesef bu çok iyi bir haber değil...

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Sinema tarihinin en bilinen sahnelerinden birinde, Terminatör 2 filminde, akıl hastanesindeki Sarah Connor'ı 'kurtarma' girişimi sırasında T-800, Sarah Connor ve John Connor ile birlikte Dr. Silberman, T-1000'in hastanenin demir parmaklıkları arasından 'eriyip' geçmesine tanık olurlar. James Cameron'ın Terminatör 2 filmini izleyen hemen herkesin aklında yer eden bu sahne, bilim sayesinde (Yoksa ne yazık ki mi demeliyiz?) gerçek oldu. Haberin ayrıntıları ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...

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#Terminatör#Robot#Sarah Connor

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Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

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