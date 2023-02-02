Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

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Sinema tarihinin en bilinen sahnelerinden birinde, Terminatör 2 filminde, akıl hastanesindeki Sarah Connor'ı 'kurtarma' girişimi sırasında T-800, Sarah Connor ve John Connor ile birlikte Dr. Silberman, T-1000'in hastanenin demir parmaklıkları arasından 'eriyip' geçmesine tanık olurlar. James Cameron'ın Terminatör 2 filmini izleyen hemen herkesin aklında yer eden bu sahne, bilim sayesinde (Yoksa ne yazık ki mi demeliyiz?) gerçek oldu. Haberin ayrıntıları ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...