Tepkiler çığ gibi! 'Burası dünya üzerindeki cehennem'... Mega hapishane kan gölüne mi dönüşecek?

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Uzun yıllardır çetelerin neden olduğu şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Orta Amerika ülkesi El Salvador aldığı sert önlemlerle dünya gündeminde...

Sorunun kaynağındaki MS-13, Barrio 18 gibi çetelere adeta savaş açan Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin aldığı sıra dışı ve sert önlemler ülkede geniş destek görse de, yapılan son hamle insan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.



Bukele yönetimi geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına kısa bir tur düzenleyip, çete üyeleri için yapılan yeni hapishanesini tanıttı. Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olduğu düşünülen 'CECOT Terörizm Hapishanesi' yüksek teknoloji gözetleme sistemi ile donatıldı.

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5 metre yükseklikte beton duvarlar ve elektrikli tellerle çevrilmiş hapishaneye girildiği anda dış dünya ile iletişim tamamen kesiliyor. Mahkumlar telefon sinyallerinin engellendiği hücrelerinden sadece adli duruşmalar için çıkarılıyor.

Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan ve maksimum 40.000 suçluyu barındıracak şekilde tasarlanan hapishanenin yapımı devam etse de, Izalco hapishanesinden 2 bin çete mensubu buraya nakledildi.



Yarı çıplak, yalın ayak ve saçları kazınmış mahkumların elleri kelepçeli görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırdı. Gazeteler hapishane için 'Dünya üzerindeki cehennem' ve 'cehennem çukuru' başlıklarını attı.

İnsan hakları grupları burayı şimdiden bir toplama kampına benzetirken, henüz Ocak ayında açılan hapishanenin şimdiden dolduğu öğrenildi.

İngiliz Dailymail gazetesi yeni hapishanede yaşam şartlarının çetin olduğuna dikkat çekti ve 100'den fazla mahkumun sadece 2 tuvaleti olan hücrelerde kaldığını belirtti.

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Mahkumların kaldıkları hücre içinde yaşam alanları bir metre karenin altında, şilteleri yok, açık alanları yok. Gazete ayrıca mahkumların günlük olarak dövüldüğünü ve taciz edildiğini öne sürdü.



Resmi rakamlara göre, 'cinayetlerin başkenti' olarak da bilinen El Salvador'da cinayet oranı 2022 yılında yüzde 56,8 oranında düştü. Cumhurbaşkanı Bukele çeteleri temizle politikasının başarılı olduğunu iddia etse de uzmanlar yeni durumun 'intikam cinayetleri sarmalı' yaratmasından endişe ediliyor.

MEGA HAPİSHANE BİR KAN GÖLÜNE Mİ DÖNÜŞECEK?

Dailymail gazetesi de konuya ilişkin haberinde, yıllardır iki farklı tarafta duran binlerce çete üyesinin kapatıldığı hapishaneyi sorguladı ve 'El Salvador'un yeni mega hapishanesi bir kan gölüne mi dönüşecek?' diye sordu.

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Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda hapishaneye nakledilen 2 bin mahkumun çoğunda mensup oldukları çetelerin simgesi olan '13' ve '18' dövmesi olduğu görüldü. Yani her iki çete de hapishane içinde varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.



Binlerce çete üyesini aynı çatı altına toplamanın, hapishane içinde yeni bir şiddet dalgasına neden olup olmayacağı merak konusu olurken uzmanlar kompleks içinde cinayet ve isyan olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor.

Mega hapishanede şimdilik 800 gardiyan görevli. Aşırı davranan ve suça karışan mahkumlar için tamamen karanlık, penceresiz 'ceza hücreleri' mevcut.



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BM uzun süreli hücre hapsinin 'psikolojik işkence' anlamına geldiğine dikkat çekerken, Uluslararası Af Örgütü ise ülkedeki cezaevlerinde kalanlara yönelik zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleler hatta ölümler tespit edildiğini duyurdu.

İnsan hakları örgütleri Salvador hükümetini mevcut güvenlik politikasını gözden geçirmeye ve insan haklarını dikkate almaya çağırdı.