Dünyanın gözü Ankara'da... AP'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu analizi: Anketlerde belediye başkanlarının arkasında kaldı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

İngiliz BBC bu gelişmeyi 'Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini' seçti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde anketlerin zorlu bir yarışın olacağını gösterdiği bilgisine yer verildi.

Kılıçdaroğlu için 'Erdoğan'ınkinden hem içerik hem de üslup açısından radikal bir şekilde farklı bir vizyon sunuyor' değerlendirmesini yapan BBC haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Ancak Kılıçdaroğlu'nun bazı müttefikleri, onun çekim gücünden yoksun olduğundan korkuyor.'

ABD merkezli Washington Post 'Türkiye'de muhalefet, Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a meydan okuyacak adayı seçti' başlıklı haberinde şu değerlendirmede bulundu;

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'Günlerce süren iç çekişmelerin ardından, Türk muhalefet partilerinden oluşan ittifak Pazartesi günü, Mayıs ayında yapılması planlanan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak kıdemli bir siyasi lider seçtiklerini duyurdu.'

'NEREDEYSE GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBETTİ'

Haberinde Türkiye muhabiri Sinem Köseoğlu'nun 'neredeyse girdiği her seçimi kaybettiği biliniyor' sözüne yer veren Al Jazeera CHP liderini zorlu bir yarışın beklediğini yazdı.

Alman DW 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun uzun bir süredir ana muhalefet partisinin lideri olduğu bilgisini okurlarına sundu.

Aday belirleme sürecindeki çekişmelere vurgu yapan Yunan Kathimerini 'Kemal Kılıçdaroğlu sonunda birleşik muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak' dedi.

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Erdoğan'ın seçimdeki rakibi belli oldu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

France 24 'Türkiye'de parçalanmış muhalefet Erdoğan'a karşı birleşti' başlıklı haberinde 'Kamuoyu yoklamaları, tahmin edilemeyecek kadar yakın olan sıkı bir yarışa işaret ediyor' dedi.

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Bu gelişmeyi abonelerine servis eden uluslararası haber ajansı AP 'İttifak, Erdoğan'a karşı yarışmak için ana muhalefet liderini seçti' başlığını kullandı.

'13 YILDA GENEL SEÇİM KAZANAMADI'

Haberde Kılıçdaroğlu'nun SEÇİM karnesi mercek altına alındı ve şu değerlendirme yapıldı;

'74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönettiği 13 yılda genel seçimleri kazanamadı. Her ikisi de CHP'li olan iki belediye başkanı, anketlerde daha önde görünüyordu.'

İngiliz Independent gazetesi aday belirleme sürecinde yaşananlara vurgu yaptı ve 'İttifak adayı belirleyerek destekçilerini hayal kırıklığına uğratan aylarca süren belirsizliği ve çekişmeyi sona erdirdi' dedi.

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'Sessiz siyasetçi, Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak' diyen Bloomberg, Altılı Masa’nın geçen hafta çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

NYT: GERİLİM KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

'Muhalefet partileri Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayı seçti' başlığı ile çıkan New York Times da geçen hafta yaşanan krize değindi.

Haberde, muhalefet bloğu içerisinde geçen hafta yaşanan gerilimin kafa karışıklığı yarattığı da belirtildi.

Euronews 'Ortak bir aday üzerinde karar verme süreci kolay olmadı' yorumunda bulunurken Al Monitor şu değerlendirmeyi yaptı;

'Geçen hafta aldığı büyük darbenin ardından toparlanan Türkiye'nin önde gelen muhalefet bloğu, sonunda Erdoğan'a karşı ortak adayını açıkladı.'