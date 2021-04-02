Teknoloji devleri harekete geçti: Aşı olan ofise gelsin

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri Amazon ve Google, koronavirüs pandemisi ile başlatılan evden çalışma uygulamasını değiştirmek için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Amazon ve Google arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile bu çalışma modelinin sona yaklaştığının sinyallerini verdi.

İLK AÇIKLAMA AMAZON'DAN GELDİ

Online alışveriş platformu Amazon, çalışanlarının kademeli olarak ofise döndürüleceğini duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şirketin aşı olan çalışanlarını önümüzdeki aylarda kademeli olarak ofislere çağırması bekleniyor.

GOOGLE TARİHİ BELİRLEDİ

Google da çalışanlarını ofise çağırmaya hazırlanıyor. ABD’de yaşayan Google çalışanları gelecek aydan itibaren ofislere dönecek.

Google'ın bu kararı ülkedeki aşılama çalışmalarının hız kazanması sonrası aldığı belirtiliyor.

NYT, GOOGLE'IN YAZIŞMALARINA ULAŞTI

New York Times’ta (NYT) yer alan haberde Google, ABD'deki çalışanlarına bu durumu elektronik posta ile bildirdi.

Bir başka teknoloji şirketi Facebook çalışanlarını Mayıs ayı itibari ile Menlo Park’taki ofislerinin açılacağını duyurmuştu.

TWITTER GERİ ADIM ATMIYOR

Ancak mikro blog platformu Twitter’ın da aralarında olduğu birçok şirket evden çalışmayı süresiz olarak uzatma kararı almıştı.

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