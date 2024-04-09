Tekne faciası: 97 kişi öldü, 23 kişi kayıp

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Eski bir balıkçı teknesinden dönüştürüldüğü belirtilen ve 130 kişinin bulunduğu vapurun Nampula yakınlarındaki bir adaya doğru ilerlerken sorun yaşamaya başladığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ayrıca 23 kişinin kaybolduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre kapasitesinden fazla yolcu alan gemiye sert ve yüksek bir dalga çarpması nedeniyle alabora olduğu belirtildi. Kurtarılan 5 kişiden 2’si hastanede tedavi altına alındı.

KOLERADAN KAÇIYORLARDI

Mozambik’in Nampula eyalet sekreteri Jaime Neto, gemidekilerin çoğunun kolera salgını hakkında yayılan haberler nedeniyle bölgeden kaçmaya çalıştıklarını söyledi. Batan geminin taşımacılık yapma sertifikasının bulunmadığı açıklandı.