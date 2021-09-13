Tek kelimeyle korkunç... Taliban böyle cezalandırıyor!

Afganistan'ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, gözünü Pençşir'e dikmişti.

Taliban karşıtı direnişe ev sahipliği yapan bölgeye binlerce militanını gönderen Taliban bölgeyi ele geçirdiğini duyurmuş ve Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini ilan etmişti.

Bu gelişmenin ardından dünyanın gözü kulağı günlerdir bölgeden gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Washington Post'a göre, bölgenin kontrolünü ele geçiren Taliban, gıda kontrolü ve infazlar ile bölge halkını cezalandırmaya başladı.

Hala ufak çaplı çatışmaların yaşandığı bölgede yaşayan adının saklı kalmasını isteyen bir sivil, Washington Post'a yaptığı açıklamada 'Üç gün önce Pençşir'de öldürülen sekiz sivil ne direnişin ne de Taliban'ın üyesiydi' dedi.

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYOR

Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.

BM'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Direnişin lider isimlerinden Salih, geçtiğimiz günlerde BM'ye bu konuda çağrıda bulunmuş ve Taliban'ın bölge halkına karşı uyguladığı politikanın 'insanı krize' neden olduğunun altını çizmişti.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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