Taliban, direniş liderinin kardeşini infaz etti
Emrullah Salih, Pençşir’deki direniş hareketinin liderlerindendi. Kardeşi Azizi de onunla birlikte Taliban’a karşı savaşıyordu. Yakınlarının aktardığına göre Azizi, şoförüyle birlikte araçta seyir halindeyken bir kontrol noktasında Taliban militanlarınca durduruldu. Şoför ve Azizi orada vurularak öldürüldü.
Yine akrabaların aktardığına göre Taliban, cenazeyi gömülmesi için aileye vermeyi reddetti. Taliban’ın Pençşir’de tutuklu olduğu halde direniş üyesi kişileri infaz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı, yine de bu görüntülerin kim tarafından ne zaman çekildiği doğrulanamadı.
SALİH NEDEN ÖNEMLİ
Emrullah Salih, Batı destekli Eşref Gani hükümetinde önce içişleri bakanlığı yapmış, ardından cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmıştı. Geçen ay Gani’nin ülkeden kaçması üzerine Salih, yasalar gereği kendisinin vekil cumhurbaşkanı olduğunu ilan etmişti. Halen Afganistan’da olan Salih’in tam konumu bilinmiyor.
KAÇAK PİLOTLAR TAHLİYE EDİLİYOR
TALİBAN’ın başkent Kabil’i ele geçirmesden sonra Özbekistan’a kaçan Afgan pilotlar, ABD tarafından tahliye edilecek. Reuters haber ajansına konuşan pilotlardan biri, 1 aydır Özbekistan’da kampta kalan pilotlardan ilk grubun, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Taliban’ın askerleri ve uçakları geri göndermesi için Özbekistan yönetimine baskıda bulunduğunu belirtilmişti.