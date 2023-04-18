Tehlikeli akım! TikTok’taki meydan okuma 13 yaşındaki çocuğun sonu oldu

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ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok'ta 'Benadryl Challenge' olarak adlandırılan tehlikeli bir meydan okumaya katılmak için yüksek dozda ilaç alınca hayatını kaybetti.

POPÜLER HALE GELEN TEHLİKELİ AKIM

Sosyal paylaşım platformu TikTok’ta gençler arasında popüler hale gelen meydan okuma 'Benadryl' isimli antihistaminik içeren alerji ilacından aşırı dozda alarak halüsinasyona girmeyi amaçlayan ve ailelerin derhal engellenmesini istediği bir akım.

ARKADAŞLARI NÖBET GEÇİRMESİNİ İZLEDİ

13 yaşındaki Jacop da kamera karşısına geçerek reçetesiz satılan ilaçtan yüksek dozda aldı.- Kameralar karşısında onu izleyen arkadaşları talihsiz çocuğun nöbete girdiğini izledi. Baba Justin Stevens olayı fark eder etmez oğlunu hastaneye kaldırdıklarını belirterek "12-14 adet ilaç onun vücudu için çok fazlaydı.” dedi.



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Doktorların solunum cihazına bağladığı Jacop, 6 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı ve sonunda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Oğlunu kaybettiği günü 'hayatının en kötü günü' olarak tanımlayan baba şimdi diğer ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için mücadele vermeye başladı.

ACILI AİLE YAŞ SINIRLAMASI İSTİYOR

Genç çocukların 'zararsız' olarak gördükleri meydan okumaların trajik sonlara neden olduğunu belirten baba oğlunun hastane yatağındaki fotoğraflarını Facebook üzerinden paylaştı ve reçetesiz satılan ilaç için yaş sınırlaması getirilmesini istedi.

Sosyal medyadan diğer ebeveynleri uyaran acılı baba, "Çocuklarınızın telefonda neler yaptığını kontrol edin." diyerek TikTok'ta kullanıcı hesabı oluşturulması için de yaş sınırlaması olması gerektiğini belirtti.

Jacob'ın büyükannesi Dianna Stevens da ilaca yaş sınırlaması getirilmesi için yetkililerle görüştüklerini açıklayarak "Başka bir çocuğun aynı şeyi yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



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Trajik olay bugün yerel basında büyük yankı uyandırırken, ABD Gıda ve İlaç idaresi (FDA) konuya ilişkin bir uyarı yayınlayarak ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

FDA'nın açıklamasında, "Reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılan alerji ilacı Benadryl'in önerilen dozlardan daha yüksek alınması ciddi kalp problemlerine, nöbetlere, komaya hatta ölüme yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan ilacın üretici firması Johnson and Johnson'da sosyal medyadaki akımın çok tehlikeli olduğunu ve acilen durdurulması gerektiğini belirtti.