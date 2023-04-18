Kirayı artırmak isteyen ev sahibini yapay zeka ile ikna etti

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Yapay zekadaki hızlı ilerlemenin teknolojide yeni bir altın çağ açacağı düşünülüyor.

Bilim insanları teknolojinin tıptan askeri alanlara kadar bir çok yerde işimizi kolaylaştıracağını vurgularken, ABD'nin NewYork şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Svetlana isimli kadın yapay zekanın günlük problemlerin çözümünde de işe yarayacağını gösterdi.

İNDİRİM İSTEDİĞİ EV SAHİBİ KİRAYA ZAM YAPMAK İSTEDİ

Evindeki çamaşır ve kurutma makinelerinin iki yılı aşkın bir süredir çalışmaması nedeniyle ev sahibinden kira indirimi talebinde bulunan ABD'li kadın, talebinden sadece bir kaç gün sonra ev sahibinin kiraya zam yapmak istediğini öğrendi.



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AVUKAT YERİNE YAPAY ZEKADAN YARDIM İSTEDİ

Yaşadığı sorunlar nedeni ile istediği indirime ev sahibinin zam misillemesi ile gelmesi üzerine çaresiz kalan kadın, gönderdiği e-postalara da cevap alamayınca EV SAHİBİ ile müzakereye gitmek için bir avukat ile görüşmek yerine sıra dışı bir yola başvurdu.

Ev sahibinin zam talebine itiraz etmek için son günlerin popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'den yardım isteyen Svetlana, karşı tarafı köşeye sıkıştıracak, güçlü ifadelere sahip e-postayı elde etmek için birkaç deneme yaptı.



ChatGPT'den avukat gibi davranıp hazırladıkları metne biraz daha yasal jargon eklemesini isteyen genç kadın çıkan sonuç karşısında kendi bile şoke oldu.

yapay zeka ev sahibinin zam artışının bir 'misilleme' olduğunu ve bunun New York kira istikrar yasasına aykırı olduğunu belirten çok sert bir metin hazırlamıştı.

AYNI AY İÇİNDE MAKİNELER TAMİR EDİLDİ

Yapay zekanın hazırladığı itiraz metni ile istediği sonuca ulaştığını anlatan kadın, ABD medyasına aynı ay içinde hem çamaşır hem de kurutma makinesinin tamir edildiğini açıkladı.

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BİR SONRAKİ HEDEFİ SİGARA İÇEN KOMŞULARI

Özel bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışan Svetlana, yapay zekayı daha öncede kullandığını ancak bu tecrübeden sonra çok daha iyi planları olduğunu belirtti:

"Bir sonraki hedefim bina içinde sigara içen komşularıma yasal bir uyarı göndermek olacak."



BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin yeni sürümü geçtiğimiz günlerde kullanıma açıldı. OpenAI, ChatGPT-4’un daha güvenli ve kullanışlı olduğunu belirterek yapay zekanın, kullanıcıların yazım tarzını öğrenerek kurgusal veya teknik bir yazı yazabildiğini açıkladı. Bununla birlikte 250 binden fazla kelimeyi işleme kapasitesine ulaşan robot artık daha uzun içerikler oluşturuyor, daha karmaşık konuşmaları anlayıp cevap verebiliyor ve belgeleri analiz edebiliyor.

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Bununla birlikte, dünyanın en büyük beyinleri yeni teknoloji konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu binden fazla teknoloji patronu yapay zekanın insanlığı yok edebileceği konusunda uyarıda bulunarak geliştirme süreçlerine 'ortak güvenlik protokolü' hazırlanana kadar ara verilmesini istiyor.

Bill Gates gibi başka uzman isimler ise yapay zekanın yaşamımızı iyileştireceğini ve sonsuza kadar hayatımızın bir parçası olacağını düşünüyor.