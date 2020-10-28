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Umut ERDEM - DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TBMM’de 4 partiden Macron’a ortak tepki

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
TBMM’de 4 partiden Macron’a ortak tepki
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TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

Tezkerede “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a, onun aziz Peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle telin ve teşhir ediyor; dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz” denildi.

Tezkere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzası ile dün Meclis Genel Kuruluna sunuldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edilen başkanlık tezkeri özetle şöyle:

Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Son günlerde Fransa’da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır.

Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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