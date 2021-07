TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşlarının bayramını kutladı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cezayir Millet Konseyi (Senato) Başkanı Salah Goudjil, Cezayir Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Malezya Meclis Başkanı Azhar Azizan Harun ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile telefonda görüştü.



Görüşmelerde bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunan Şentop, dost ülkelere Türkiye'nin desteğini iletti.



İlk olarak Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefonda görüşen Şentop, mevkidaşının bayramını tebrik ederek, bu mübarek günlerin, İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diledi.



Görüşmede, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı olduğunu hatırlatan Şentop, "Ülkenizin istiklalini ilk tanıyan ülkenin Meclis Başkanı olarak şahsınızda Kırgızistan halkına ve bütün makamlarınıza tebriklerimi iletiyorum." dedi.



Şentop, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilere de değinerek, "İlişkilerimiz, halklarımızın birbirine karşı beslediği sevgi ve saygı hisleriyle her alanda perçinleniyor. Parlamentolarımız arasındaki iş birliği de karşılıklı yoğun temaslarla zenginleşiyor." diye konuştu.



Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov da Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ederek, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.



Parlamentolar arası dostluk ve kardeşliğin daha da gelişeceğine inandığını söyleyen Mamıtov, kardeş Türk halkına esenlikler dilediğini ifade etti.



Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Endonezya vatandaşlarının bayramını tebrik eden Şentop, bu mübarek günlerin, iki ülke halkına huzur ve afiyet getirmesini temenni etti.



Soesatyo da Şentop'a teşekkürlerini ileterek, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.



"KARDEŞLİK RUHU EŞİ BULUNMAZ NİTELİKTE"



TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmesinde de Azerbaycan halkının bayramını kutladı.



"Bir millet, iki devlet" şiarıyla hareket eden Türk milletinin gönlünde Azerbaycan'ın müstesna bir yeri olduğuna işaret eden Şentop, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhu, dayanışma ve iş birliği, eşi benzeri bulunmaz nitelikte. Bundan sonra da bu ilişkilerimizin daha da güçleneceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ise "Ben de sizin, Türk parlamentosunun, dost ve kardeş ülkemiz Türkiye halkının mübarek bayramını kutluyorum. Allah nicesini nasip etsin inşallah. Kötü günlerimizde hiç tereddütsüz her daim yanımızda olan kardeşimiz Türkiye'ye sevgimiz sonsuz. Bu vesileyle, bir kez daha Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere size ve tüm Türk kardeşlerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.



"TUTUMUNUZ BİZİM İÇİN GERÇEKTEN DEĞERLİ"



Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile de telefonda bayramlaştı.



Görüşmede, Türkiye'nin, Libya'ya ve Libyalılara desteğinin her alanda baki olduğunu belirten Şentop, "Ülkenizin barış ve istikrara kavuşabilmesi gayesiyle gösterdiğiniz kıymetli gayretleri takdirle takip ediyoruz. Seçimlerin anayasal zemininin teşkil edilmesine ilişkin uzlaşı ve diyaloğun benimsenmesini samimi bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Bu kapsamda, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve muteber şekilde düzenlenmesi için destek vermeye de hazırız." ifadelerini kullandı.



Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri de "Kardeş Libya'ya karşı gösterdiğiniz tutumları değerli görmekteyiz. Bunların içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM'nin tutumu bizim için gerçekten değerli. Bizler de ifade ettiğiniz gibi seçimlerin anayasal zeminde yapılması, anayasal aktin oluşması için gayret sarf etmekteyiz." karşılığını verdi.



"TÜRKİYE İLE CEZAYİR DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI"



TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Millet Konseyi (Senato) Başkanı Salah Goudjil ile telefon görüşmesinde, Cezayir vatandaşlarının bayramını kutladı.



İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini dile getiren Şentop, "Bu ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un gösterdikleri istikamette daha da ileriye taşımak gayesiyle karşılıklı olarak gayret sarf etmeye devam ediyoruz." dedi.



Goudjil de Şentop ve ailesinin, Türk milletinin bayramını kutladı.



Türkiye-Cezayir ilişkilerinin, her ne kadar istenilen düzeyde olsa da daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Goudjil, "Türkiye ile Cezayir daha fazla iş birliği içinde olmalı. Arzumuz budur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Devlet Başkanı arasındaki yakın ilişki de daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor. Türk ve Cezayir parlamentoları bu ilişkileri geliştirmek için büyük rol üstlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.



Cezayir Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali ile de görüşen Şentop, Buğali'nin, 8 Temmuz'da Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanlığı görevine seçildiğini memnuniyetle öğrendiğini ifade ederek, görevinde başarı diledi.



Buğali de "Ben de sizin, Türk milletinin ve parlamentonuzun Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ülkelerimiz arasında sürdürülen iyi ve güçlü ilişkiler bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.



"MALEZYA'NIN KALBİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ ÇOK AYRI"



Meclis Başkanı Şentop, Malezya Meclis Başkanı Azhar Azizan Harun ile telefon görüşmesinde, Malezya vatandaşlarının bayramını tebrik ederek, dost ve kardeş Malezya halkına sağlık, bereket temennisinde bulundu.



İslam coğrafyasının iki stratejik kanadında yer alan önemli demokrasiler olarak, ikili ilişkileri çok yönlü biçimde ilerletmeyi arzu ettiklerini belirten Şentop, "İlişkilerimizin, halklarımızın birbirine karşı beslediği sevgi ve saygı hisleriyle her alanda geliştiğini müşahede etmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



Malezya Meclis Başkanı Harun da Türkiye'nin, Malezya için dost ve kardeş ülke olduğunu dile getirerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesini İslam alemi için diliyorum. İkili diplomatik ticari ilişkilerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Malezya'nın kalbinde Türkiye'nin yeri çok ayrıdır. Sizler, bizlerin her zaman yanında oldunuz. Bunun için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"BU HAİN TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM"



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmesinde, Irak halkının bayramını kutlayarak şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı arifesinde Bağdat'ın Sadr şehri bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen patlamada çok sayıda kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu üzüntüyle takip ettik. Bu hain terör saldırısını kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Cenabıhak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şahsınızda Irak halkına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.



Sayın Başkan, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik, Meclislerimiz arasında da sağlam bir iş birliğinin tesisi için verimli bir ortam sağlıyor. Bu çerçevede parlamentolarımızdaki dostluk gruplarımız ve ilgili komisyonlarımız başta olmak üzere milletvekillerimiz arasındaki karşılıklı temasların daha da yoğunlaştırılması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz."



Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de "Bayramınız mübarek olsun, Cenabıhak nice bayramlara sizleri ve tüm halkını kavuştursun. Tabii bizler parlamento başkanları olarak İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için daha çok beraber olmalı ve daha çok çalışmalıyız." dedi.

