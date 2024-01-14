Tayvan’da seçmen ‘bağımsızlık’ dedi

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Lai Ching-te oyların yüzde 40.1’ini alırken, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti’nin Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen adayı Hou Yu-ih yüzde 33.5 ve 2019’da Tayvan Halk Partisi’nin adayı Ko Wen-je yüzde 26.5 oranında oy topladı. Seçimlere katılım yüzde 71.7 olarak gerçekleşirken, sonuçlarla birlikte Tayvan’ın 1996’da yürürlüğe giren mevcut seçim sisteminde ilk kez bir parti üçüncü dönem yönetim hakkını elde etmiş oldu.

STATÜKO DEĞİŞMEDİ

Lai’nin selefi DPP’li Tsai Ing-wen döneminde egemenlik ihtilafı nedeniyle Pekin ve Taipei yönetimleri arasında gerginliğin dozu giderek artmıştı. Tayvan, Pekin ve Washington yönetimleri arasında da gerginliğe neden olurken, ABD, Çin’in sandık sonucuna etki etmek amacıyla ülkede dezenformasyon operasyonları yürüttüğünü iddia etmişti. Lai Ching-te’nin ilk açıklamaları da bölgedeki statükonun değişmeyeceğini işaret etti.