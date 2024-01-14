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Tayvan’da seçmen ‘bağımsızlık’ dedi

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#Tayvan#Seçmen#Sandık
Tayvan’da seçmen ‘bağımsızlık’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 07:00

Dünya genelinde çok kritik seçimlerin yaşanacağı 2024’te sandıklar ilk olarak Tayvan’da kuruldu. Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan ülkede dün yaklaşık 20 milyon seçmen devlet başkanı ve parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Demokratik İlerici Partisi’nin (DPP) bağımsızlık yanlısı adayı Lai Ching-te seçimlerin galibi oldu.

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Lai Ching-te oyların yüzde 40.1’ini alırken, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti’nin Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen adayı Hou Yu-ih yüzde 33.5 ve 2019’da Tayvan Halk Partisi’nin adayı Ko Wen-je yüzde 26.5 oranında oy topladı. Seçimlere katılım yüzde 71.7 olarak gerçekleşirken, sonuçlarla birlikte Tayvan’ın 1996’da yürürlüğe giren mevcut seçim sisteminde ilk kez bir parti üçüncü dönem yönetim hakkını elde etmiş oldu.

STATÜKO DEĞİŞMEDİ

Lai’nin selefi DPP’li Tsai Ing-wen döneminde egemenlik ihtilafı nedeniyle Pekin ve Taipei yönetimleri arasında gerginliğin dozu giderek artmıştı. Tayvan, Pekin ve Washington yönetimleri arasında da gerginliğe neden olurken, ABD, Çin’in sandık sonucuna etki etmek amacıyla ülkede dezenformasyon operasyonları yürüttüğünü iddia etmişti. Lai Ching-te’nin ilk açıklamaları da bölgedeki statükonun değişmeyeceğini işaret etti.

 

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#Tayvan#Seçmen#Sandık

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