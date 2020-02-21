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Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Tayvan'da 2 yeni koronavirüsü vakası

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Tayvan'da 2 yeni koronavirüsü vakası
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Tayvan'da 2 kişide daha koronavirüsünün tespit edilmesi ile ülke genelindeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Tayvanlı yetkililer, ülkede 2 yeni koronavirüsü vakasının daha tespit edildiğini doğruladı. Ülke genelinde virüsten kaynaklı vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Salgın Komuta ve Kontrol Merkezi (CECC) tarafından yapılan açıklamada, 2 koronavirüsü tespit edilen hastanın ülkede virüs taşıdığı tespit edilen 24. hastanın kızı ve torunu olduğu belirtildi. İki yeni vakanın 40 yaşlarındaki bir kadın ve 20 yaşlarında bir genç olduğu ifade edildi.

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