Tayvan Cumhurbaşkanı ABD’yi ziyaret etti, Pekin Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi

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Tsai'nin New York'ta bir liderlik ödülü ile karşılanmasından bir hafta sonra, McCarthy ve Tsai Çarşamba günü California’da bir araya geldi.

ABD'deki üçüncü en yüksek rütbeli yetkili olan McCarthy’nin yanı sıra diğer Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri de Tsai ile görüştü.

Toplantı, ABD-Çin ilişkilerinin gerilimli olduğu bir dönemde gerçekleşti. Pekin, Tayvan’ı "yeniden kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in uçak gemisi Shandong'un Tayvan'ın doğusunda 200 deniz mili (370 km) açıkta tespit edildiğini açıkladı:

“Bu bir tatbikat ancak zamanlama oldukça hassas ve ne olduğunu halen anlamaya çalışıyoruz.”

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Bakan Chiu Kuo-cheng, gemiden henüz herhangi bir uçağın havalanırken görülmediğini söyledi.

Daha sonra milletvekillerine geminin Tayvan’ın güney ucunun doğusunda olduğunu ve Tayvan savaş gemileri tarafından beş ila altı deniz mili mesafeden izlendiğini söyledi.

Çin, uçak gemilerini daha önce de Tayvan açıklarına yollamıştı. Geçen yılın Mart ayında Shandong, Çin ve ABD başkanlarının görüşmesinden saatler önce Tayvan Boğazı’nda boy göstermişti.

Chiu, ABD uçak gemisi USS Nimitz’in de Tayvan'ın doğusunda yaklaşık 400 deniz mili uzaklıkta olduğunu söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı, McCarthy’nin görüşmesini kınadı, ancak herhangi bir spesifik eylem tehdidinde bulunmadı. Yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu misyon ve görevlerine bağlıdır, her zaman yüksek derecede alarm halindedir, kararlılıkla ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunur ve Tayvan Boğazı’nda kararlılıkla barış ve istikrar sürdürür” denildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022’deki Tayvan ziyaretini "son derece tehlikeli" olarak nitelendirerek kınamıştı. Pelosi'nin gezisi, ABD’den Tayvan'a son 25 yılda yapılan en üst düzey ziyaretti.