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Tayland'ın konuştuğu iki Türk! Kahraman ilan edildiler...

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#Tayland#Pattaya#Türk Turist
Taylandın konuştuğu iki Türk Kahraman ilan edildiler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 16:35

Tayland'ın ünlü tatil ve eğlence merkezlerinden biri olan Pattaya şehrini ziyaret eden iki Türk turist erkek arkadaşının şiddet uyguladığı bir kadını kurtarınca yerel medyada 'kahraman' ilan edildiler.

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The Pattaya News'de yer alan haberde isimleri Volkan Goglbankan(33) ve İbrahim Gökhan Bostan (23) olarak açıklanan iki Türk, Pattaya polisi tarafından Klang Yolu üzerinde Kamboçya uyruklu 36 yaşındaki Sopin Ran ile kavga ederken yakalandılar.

Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırırken, olayda iki Türk'ün hafif bir şekilde yaralandığı 36 yaşındaki Ran'ın ise yüzünde morluklar oluştuğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 3 kişi ve olay yerindeki 3 kadını karakola götüren polis tarafların ifadelerini aldı.

Taylandın konuştuğu iki Türk Kahraman ilan edildiler...

KIZ ARKADAŞINI MOTOSİKLETLE KOVALADIĞINI İTİRAF ETTİ

36 yaşındaki Sopin Ran, olay öncesi kız arkadaşı ile bir tartışma yaşadığını ve onu motosikletle kovaladığını itiraf ederek kız arkadaşının kasıtlı olarak motosikletini devirmeye çalıştığını iddia etti.

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Ran'ın ifadesine göre, kız arkadaşının kaçmasını engellemeye çalışırken olaya yoldan geçen iki Türk turist müdahale etti.

Taylandın konuştuğu iki Türk Kahraman ilan edildiler...

KADINI DÖVDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

Türk turistlerin arkadaşları olduklarını belirten 2 Taylandlı kadının polise verdikleri ifadeye göre, Ran kız arkadaşını döverken, yoldan geçen Türkler adama tepki gösterdi ancak adam onlara ters bir cevap vererek 'işlerine bakmalarını' söyledi.

Adamın sevgilisini dövmeye devam etmesi Türk turistleri olaya fiziksel olarak müdahale etmek zorunda bıraktı. Sözlü olarak başlayan tartışma fiziksel bir kavgaya dönüştü.

36 yaşındaki saldırganın dövdüğü belirtilen kadının ifadesi 'aile içi şiddet mağduru olduğu' için basına verilmedi ve ismi gizli tutuldu.

Taylandın konuştuğu iki Türk Kahraman ilan edildiler...

KAHRAMAN İLAN EDİLDİLER

Polis her iki tarafın iddialarını araştırırken yerel medya Türk turistleri kahraman ilan etti.

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Pattaya News'in yayınında iki Türk için "Sevgilisinin dövdüğü genç bir kadını kurtarmak için devreye giren iki Türk turist sosyal medyada kahraman ilan edildi" ifadesi yer aldı.

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#Tayland#Pattaya#Türk Turist