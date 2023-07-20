Arkadaşları ile maç izleyen kocasını defalarca kez arayan ev hanımı 'tacizden' hüküm giydi!

Haberin Devamı

Olay, bugün İngiliz medyasının en dikkat çeken haberlerinden biri oldu, sosyal medyada yüzlerce yorum aldı.

KOCASI TELEFONLARINI AÇMAYINCA ARKADAŞLARINI ARAMAYA BAŞLADI

60 yaşındaki Steve Healey arkadaşlarıyla Chelsea-Manchester United maçını izliyordu. Ancak karısı Joanne onu sürekli arayarak ne zaman eve geleceğini soruyordu.

Karısının onu ısrarla aramasından rahatsız olan adam bir süre sonra telefonları açmamaya başladı.



İnatçı kadın bu kez kocasını arkadaşlarının telefonlarından ve sabit hatlardan aramaya başladı. Kocasının arkadaşlarını asılsız şeylerle suçlamaya başlayan kadın, maç izleyen ekibin ev telefonu açık bırakmasına neden oldu.

Haberin Devamı

POLİS SORGUYA ALDI, SUÇUNU KABUL ETTİ

Rahatsız edici telefonlardan sonra bay Healey evine dönse de arkadaşlarının yaptığı şikayet nedeni ile karısı polis sorgusuna alındı. Kadının olay sırasında alkolün etkisinde olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayın davası geçtiğimiz günlerde görüldü. Wirral Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 59 yaşındaki kadın taciz suçunu kabul etti. 12 ay kamu hizmetine mahkum edilen kadına 80 sterlin de para cezası verildi. Joanne Healey'i şikayet eden Bayan Ashworth'ın uzaklaştırma talebi ise reddedildi.



HAKİM UYARDI: BU SİZİN İÇİN BİR DERS OLSUN

Joanne Healey'in Avukatı Rebecca Boswell, 59 yaşındaki kadının alkol bağımlısı olmadığını vurgulayarak, "Kendisi tüm hayatını mahkemeye çıkmadan geçirdi. Mahkemeye ilk kez gelen ve bir daha gelmemeyi planlayan biri." dedi.

Hakim Mary Garvey ise kadını uyararak, "Bugün mahkemede olmanız talihsizlik. Uzun ve ısrarlı aramalar yaptınız ancak olayın üzerinden geçen süre ve aynı hatayı tekrarlamamanız nedeni ile size uzaklaştırma kararı vermeyeceğiz. Ama bu sizin için bir ders olsun" dedi.





Haberin Devamı

İngiliz Dailymail gazetesine göre kadının olay sonrası kocası ile hala beraber olup olmadığı belli değil.

SABİT HAT ÜZERİNDEN 59 KEZ ARAMIŞ

Steve Healey'in o akşam maç izlediği ekibin içinde yer alan Ashworth, Healey'nin kendilerini cep telefonu aramaları, kısa mesajlar, sosyal medya mesajları ile taciz ettiğini ve sabit hat üzerinden tam 59 kere aradığını belirtti.