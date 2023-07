Anne babaları sarsan video: 9 yaşındaki kızlarını yetişkin olarak gördüler! Ailelerin anlattıkları kan dondurdu...

Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da hizmet veren Deutsche Telekom tarafından hazırlanan bir reklam, anne babaların en büyük korkusuna dokundu ve sadece ülkede değil dünyada da deprem etkisi yarattı.

BİR ÇOCUĞUN FOTOĞRAFLARI ORTALAMA 1300 KEZ PAYLAŞILIYOR

Yapılan son araştırmalar çocukların 13 yaşından önce çekilen fotoğraflarının ortalama 1300 kez çevrimiçi olarak paylaşıldığını gösteriyor. Deutsche Telekom'un reklamı ise yapay zekanın masum çocukların fotoğraflarını anne babaların asla hayal edemeyecekleri bir şekilde kullanması için sadece tek bir karenin yeterli olduğuna dikkat çekiyor.





A lot of you must be wondering why I have posted this video. I have posted this to raise awareness of the risks of posting personal information online. So grateful to

Deutsche Telekom for releasing this hard-hitting social experiment that highlights the dark side of sharing… pic.twitter.com/PVbyW35Un1