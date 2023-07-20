Anne babaları sarsan video: 9 yaşındaki kızlarını yetişkin olarak gördüler! Ailelerin anlattıkları kan dondurdu...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da hizmet veren Deutsche Telekom tarafından hazırlanan bir reklam, anne babaların en büyük korkusuna dokundu ve sadece ülkede değil dünyada da deprem etkisi yarattı.

BİR ÇOCUĞUN FOTOĞRAFLARI ORTALAMA 1300 KEZ PAYLAŞILIYOR

Yapılan son araştırmalar çocukların 13 yaşından önce çekilen fotoğraflarının ortalama 1300 kez çevrimiçi olarak paylaşıldığını gösteriyor. Deutsche Telekom'un reklamı ise yapay zekanın masum çocukların fotoğraflarını anne babaların asla hayal edemeyecekleri bir şekilde kullanması için sadece tek bir karenin yeterli olduğuna dikkat çekiyor.





A lot of you must be wondering why I have posted this video. I have posted this to raise awareness of the risks of posting personal information online. So grateful to

Deutsche Telekom for releasing this hard-hitting social experiment that highlights the dark side of sharing… pic.twitter.com/PVbyW35Un1 — Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 19, 2023

Haberin Devamı

Ebeveynleri sosyal medyada aşırı paylaşım yapmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirmek için oluşturulan reklam geçen hafta yayınlandı ve kullanılan karmaşık teknikleri gözler önüne serdi.

İZLENME REKORLARI KIRDI: KIZLARININ YETİŞKİN HALİ İLE KARŞILAŞTILAR

Sosyal medyada sadece bir gün içinde 5,5 milyondan fazla izlenen 'Without Consent' adlı reklam filmi hayatının her anı fotoğraflanan ve ebeveynleri tarafından sosyal medyada yayınlanan 9 yaşındaki Ella'yı anlatıyor.

Reklam filminde Ella'nın anne ve babası sinema salonunda otururken dev ekranda bir anda kızlarının yapay zeka ile bir yetişkine dönüştürüldüğü görüntü ile karşılaşıyorlar.



Yapay zeka ile oluşturulan Ella,diyor ve anne babasına sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafların kendisine korkunç bir gelecek yaratmak için kullanılabileceğini açıklıyor.

"Bu benim biraz daha büyük, dijital bir versiyonum. Teknolojininin bugünlerde başardığı şeyler muhteşem değil mi? Tek ihtiyaçları olan tek bir fotoğraf, tıpkı sizin sosyal medyada paylaştıklarınız gibi. Bu fotoğraflar herkes tarafından alınıp, kullanılabiliyor. Bu fotoğraflar sizler için birer anı biliyorum ama diğerleri için birer veri. Benim içinse korkunç bir geleceğin başlangıcı olabilir."

Haberin Devamı

Ella gözyaşları içinde yapay zekanın oluşturduğu görüntüler nedeni ile kimliğinin çalınabileceğini, hiç işlemediği bir suçtan hapse girebileceğini anlatırken anne babası da dehşet içinde onu izliyor.



"Anne, baba, lütfen benim sanal mahremiyetimi koruyun" sözleri ile sona eren reklamda masum bir çocuğun fotoğrafının nasıl değiştirildiği de adım adım gösterildi.

Tüyler ürperten reklam, son dönemde sıkça tartışılan 'Çocuk fotoğrafları avcılarını' yeniden gündeme getirdi. Aileler de bu konuda yaşadıkları acı tecrübeleri paylaşarak diğer aileleri uyardı.

Haberin Devamı

"ÇOCUKLARIMIN FOTOĞRAFLARININ OLDUĞU BİR HESAP BULUNCA DEHŞETE DÜŞTÜM"

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan iki Çocuk annesi Meredith Steele, çoğu ebeveyn gibi bu konularda bilgili olmadığını itiraf ederek, çocukları ile günlük hayatta yaptıkları basit aktivitelerin fotoğraflarını paylaştığını anlattı.

Steele'in sevgi dolu aile paylaşımları çocuklarının fotoğraflarıyla dolu 5.000 takipçili bir Instagram hesabını keşfetmesi ile büyük bir kabusa dönüştü:

"Ailemle çıktığımız bir akşam yemeğinde videomuzu yayınladım ve bulunduğumuz restoranı da etiketledim. Ertesi gün restoranın müdürü beni aradı ve 'Çocuklarınızla restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğraf ve videolarınızın olduğu bir sayfa var. Restoranı etiketlediler ama bu sizin sayfanız değil' dedi"

Haberin Devamı

Dehşete kapılan kadın söz konusu hesaba baktı ve yaklaşık 6 aydır paylaştığı fotoğrafların burada olduğunu çocuklarına yeni isimler verildiğini gördü.

"Tamamen yabancı birinin telefonunda çocuklarımın bir sürü resminin kayıtlı olduğunu düşünmek beni dehşete düşürdü" diyen kadın o günden beri çocuklarının fotoğraflarını paylaşmayı bıraktı.



New Jersey'de yaşayan Zhadina Burshteyn ise iki yaşındaki oğlunun kendinin yayınlamadığı bir video yüzünden mağdur olduğunu anlattı.

"Oğlumuzun görüntülerinin paylaşılmasına kesinlikle karşıydık ancak kreşteyken birisi ona küfür etmeyi öğretip o anları kameraya almış ve sosyal medya hesabından paylaşmış. Söz konusu video üçüncü şahıslar tarafından alındı ve eğlence sayfalarında paylaşıldı. Kreş durumu öğrenince söz konusu kişiyi kovdu ancak bebeğimin görüntüleri viral olmuştu."

Haberin Devamı

Aile yasal süreç başlatıp videoların sosyal medyadan kaldırılması için Twitter ile iletişime geçti.



Ukraynalı bir anne ise diğer ebeveynleri çocuklarının sosyal medyada neler yaptığını takip etmeleri konusunda uyardı.

Natusha Zahm DailyMail'e yaptığı açıklamada oğlunu bir gün gömleksiz fotoğraflarını çekerken yakaladığını nedenini sorduğunda ise Telegram'daki bir kızın istediğini söylediğini anlattı. Anne söz konusu hesabı inceleyince bunun oğlu ile bir kız çocuğu olmadığını bir yetişkin olduğunu fark etti ve kullanıcıyı hemen engelledi.



SPOR SALONUNDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTILAR

Başka kan donduran bir olayda ise yapay zeka genç bir çocuğa şantaj yapmak için kullanıldı. Çocuğun spor salonunda çekilen görüntülerinin yapay zeka ile düzenlenip şantaj malzemesi olarak kullanıldığını yazan Dailymail gazetesi bu tarz olayların gençler üzerinde 'yıkıcı' bir etkisi olduğuna dikkat çekti.