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Haber GiriÅŸ: 25.11.2020 - 11:57 | Son GÃ¼ncelleme:

Tayland'da polisin ele geçirdiÄŸi ilacÄ±n temizlik maddesi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±

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Tayland'da polisin ele geçirdiÄŸi ilacÄ±n temizlik maddesi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±
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Tayland'daÂ bugÃ¼ne dek ele geÃ§irilen enÂ yÃ¼ksek miktardaki ketaminÂ ilan edilenÂ ilacÄ±n, temizlik maddesi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â

Tayvan'dan gelen ihbar Ã¼zerine, bir depoda 12 KasÄ±m'da ele geÃ§irilen ilacÄ±nÂ temizlik maddesi olduÄŸuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klama,Â TaylandÂ Adalet BakanÄ±Â Somsak Thepsuthin'den geldi.Â 

Bangkok Post'un haberine gÃ¶reÂ Somsak, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 11,5 ton ilaÃ§ Ã¼zerinde yapÄ±lanÂ saha testlerinin yanÄ±ltÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Somsak, bu teknik hatanÄ±n,Â kimyasal testteÂ hem ketaminÂ hidroklorÃ¼r hem de temizlik maddesiÂ trisodyum fosfatÄ±nÂ varlÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ±Â tepkimenin meydana gelmesindenÂ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Narkotik bÃ¼rosuna baÄŸlÄ± laboratuvarda yapÄ±lan kapsamlÄ± testlerdeÂ en az 66 Ã§uvaldaÂ trisodyum fosfatÂ bulunduÄŸuÂ tespit edildi.Â 

Anestetik ketamin ilacÄ±nÄ±n, halÃ¼sinojenikÂ etkileri nedeniyleÂ uyuÅŸturucu olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

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