Tayvan'dan gelen ihbar Ã¼zerine, bir depoda 12 KasÄ±m'da ele geÃ§irilen ilacÄ±nÂ temizlik maddesi olduÄŸuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klama,Â TaylandÂ Adalet BakanÄ±Â Somsak Thepsuthin'den geldi.Â

Bangkok Post'un haberine gÃ¶reÂ Somsak, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 11,5 ton ilaÃ§ Ã¼zerinde yapÄ±lanÂ saha testlerinin yanÄ±ltÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Somsak, bu teknik hatanÄ±n,Â kimyasal testteÂ hem ketaminÂ hidroklorÃ¼r hem de temizlik maddesiÂ trisodyum fosfatÄ±nÂ varlÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ±Â tepkimenin meydana gelmesindenÂ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Narkotik bÃ¼rosuna baÄŸlÄ± laboratuvarda yapÄ±lan kapsamlÄ± testlerdeÂ en az 66 Ã§uvaldaÂ trisodyum fosfatÂ bulunduÄŸuÂ tespit edildi.Â

Anestetik ketamin ilacÄ±nÄ±n, halÃ¼sinojenikÂ etkileri nedeniyleÂ uyuÅŸturucu olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.