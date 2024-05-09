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Tayland'da kimya fabrikasında patlama! Yangın kısa sürede büyüdü

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#Tayland#Fabrika#Patlama
Taylandda kimya fabrikasında patlama Yangın kısa sürede büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:09

Tayland'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Map Tha Put eyaletinde kimya fabrikasındaki depolama tanklarından birinde yerel saatle 10.30'da patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangının öğle saatlerinde diğer tanklara yayılarak büyümesi üzerine bölgede 2. seviye alarm verildi. İtfaiye ekiplerinin yaşanan patlamalar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında bölge tahliye edildi.

Taylandda kimya fabrikasında patlama Yangın kısa sürede büyüdü

Map Tha Put Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrika çevresinde bulunan 2 kilometrekarelik alanın tahliye edildiği belirtilerek, halka yangından yayılan zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Alevler ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 16.50'de kontrol altına alındı.

Petrokimya şirketi SCG Chemicals tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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#Tayland#Fabrika#Patlama

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