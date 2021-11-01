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Tayland koronavirüs salgınından sonra turistlere kapılarını yeniden açtı

#Koronavirüs#Tayland#Turist
Tayland koronavirüs salgınından sonra turistlere kapılarını yeniden açtı

Tayland, 18 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından, 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına kapılarını yeniden açtığını duyurdu.

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BBC'nin haberine göre Taylandlı yetkililer, 60'tan fazla düşük riskli ülkeden gelen aşılı turistlerin otel karantinasından muaf tutulacağını belirtti.

Ülkenin, Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı ve Phuket dış hatlar terminalinde bugünden itibaren ilk ziyaretçilerine kapılarını açtığı bildirildi.

Bugün ülkeye giriş yapacak turist sayısının 30 bini bulması bekleniyor.

Ülkede nüfusun sadece 42'sinin iki doz aşılı olduğu belirtilirken, 2022'de ülkeye gelecek turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Son 24 saatte 8 bin 165 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen, 55 kişinin virüse bağlı hayatını kaybettiği Tayland'da toplam vaka sayısı 1 milyon 920 bin 189'a, toplam can kaybı ise 19 bin 260'a yükseldi.

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#Koronavirüs#Tayland#Turist

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