Ömer BİLGE / LEFKOŞA
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Tatar: Kıbrıs’ta zorlama barışa izin vermeyeceğiz
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, nisan sonunda Cenevre’de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs konferansından sonra nabız yoklamak amacıyla Lefkoşa’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin temsilcisi Jane Holl Lute’a, masaya koydukları Rumlarla iki devletli iki egemenlikte çözüm önerisinde kararlı olduklarını belirterek, “Kıbrıs’ta zorlama bir çözüme asla izin vermeyeceğiz” dedi.
‘FEDERAL ÇÖZÜM OLMAYACAK’
Tatar, Cenevre konferansının bir benzerinin düzenlenmesi konusunda zemin olup olmadığını belirlemek amacıyla temaslarda bulunan Lute’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim Cenevre’de söylediklerimizin arkasında durduğumuzu anlattım. Kıbrıs sorununda, federal bir çözümün artık mümkün olmadığını tekrar tekrar söyledim” dedi.