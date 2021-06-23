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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatar: Kıbrıs’ta zorlama barışa izin vermeyeceğiz

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tatar: Kıbrıs’ta zorlama barışa izin vermeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, nisan sonunda Cenevre’de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs konferansından sonra nabız yoklamak amacıyla Lefkoşa’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin temsilcisi Jane Holl Lute’a, masaya koydukları Rumlarla iki devletli iki egemenlikte çözüm önerisinde kararlı olduklarını belirterek, “Kıbrıs’ta zorlama bir çözüme asla izin vermeyeceğiz” dedi.

‘FEDERAL ÇÖZÜM OLMAYACAK’

Tatar, Cenevre konferansının bir benzerinin düzenlenmesi konusunda zemin olup olmadığını belirlemek amacıyla temaslarda bulunan Lute’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim Cenevre’de söylediklerimizin arkasında durduğumuzu anlattım. Kıbrıs sorununda, federal bir çözümün artık mümkün olmadığını tekrar tekrar söyledim” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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