Tatar: Kıbrıs’ta zorlama barışa izin vermeyeceğiz

‘FEDERAL ÇÖZÜM OLMAYACAK’

Tatar, Cenevre konferansının bir benzerinin düzenlenmesi konusunda zemin olup olmadığını belirlemek amacıyla temaslarda bulunan Lute’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim Cenevre’de söylediklerimizin arkasında durduğumuzu anlattım. Kıbrıs sorununda, federal bir çözümün artık mümkün olmadığını tekrar tekrar söyledim” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor