Tatar: EOKA’yı sahiplenme, TMT’nin adını ağzına alma

Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan’la birleşmek amacıyla 1 Nisan 1955’te silahlı saldırılara başlayan Rum terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümünde Anastasiadis’in yaptığı konuşmayı eleştirdi.



‘CAMİLERE SALDIRILAR ARTIYOR’

Tatar, “Anastasiadis’in sözleri Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. EOKA’nın Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuş gibi konuşuyor. EOKA teröristlerine hayranlık ve saygı duyduğunu söylüyor. Rum lider bunları söylerken, Güney Kıbrıs’ta Türk camilerine yönelik saldırılar da tırmanıyor, ‘Türklere ölüm’ sloganları atılıyor, terör örgütü anısına pullar basılıyor ve Rum okullarında Yunanistan’la birleşmeyi anlatan ENOSİS’i simgeleyen haçlı bayraklar asılıyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının direniş örgütü TMT’yi ‘terörist’ diye niteleyen Anastasiadis’in, Türkiye’yi Ada’dan uzaklaştırmayı amaçladığını belirten Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğü ve askerinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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