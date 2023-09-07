Ortalığı karıştıran paket: ABD seyreltilmiş uranyumlu mermi gönderiyor! IAEA'den sağlık uyarısı, Rusya'dan tepki: İnsanlık dışı...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-DHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 14:12
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Ukrayna, ABD’nin 175 milyon dolarlık ek savunma yardımı paketinde Abrams tanklarında kullanılmak üzere seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi olduğunu açıklarken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tankların zırhını delebilecek güçteki mermiler için sağlık uyarısında bulundu. Rusya ise mühimmatı 'insanlık dışı' olarak değerlendirdi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün ABD’den gönderilecek ek savunma yardımı paketinin içeriğini açıkladı. Açıklamada, 175 milyon dolar değerindeki ek pakette Abrams tanklarında kullanılmak üzere 120 mm seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi bulunduğu belirtildi.
TANKLARIN ZIRHINI DELEBİLECEK GÜÇTE
Seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermilerdir ve uranyumu ‘büyük ölçüde’ radyoaktif özelliklerinden arındırılmış mermi olarak bilinmektedir.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan bilgilere göre, bu tür mermiler çarpma anında keskinleştiği için zırhı delme yeteneklerini daha artar ve temas ettikten sonra tutuşur.ABD GAZİ BAKANLIĞI: POTANSİYEL BİR SAĞLIK TEHLİKESİ
ABD Gazi İşleri Bakanlığı internet sayfasında, seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın ilk defa Körfez Savaşı ve Bosna savaşlarında kullanıldığı belirtilip şu bilgiler verilmektedir;“İlk olarak Körfez Savaşı sırasında büyük ölçekte kullanılan seyreltilmiş uranyum (DU), yüksek yoğunluğu nedeniyle ABD ordusu tarafından tank zırhı ve düşman zırhlı araçlarına nüfuz etmesine yardımcı olduğu için bazı mermilerde kullanılmaktadır.”
“Seyreltilmiş uranyum gömülü parçalar, kirlenmiş yaralar, soluma veya yutma gibi yollarla vücuda girmesi halinde potansiyel bir sağlık tehlikesidir.”IAEA: ZARARLI OLABİLİR
Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) konuyla ilgili bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Yeterli miktarda yutulan veya solunan uranyum, kimyasal toksisitesi nedeniyle zararlı olabilir. Cıva, kadmiyum ve diğer ağır metal iyonları gibi aşırı uranil iyonları da böbrek fonksiyonlarını baskılar (yani böbrekleri etkiler). Böbrekteki yüksek konsantrasyonlar hasara ve aşırı durumlarda böbrek yetmezliğine neden olabilir.”RUSYA'DAN TEPKİ: İNSANLIK DIŞI
Rusya, ABD'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat sağlama planını insanlık dışı olmakla kınadı.
Rusya'nın Washington büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Yönetim'in seyreltilmiş uranyumlu mermi sağlama kararı insanlık dışılığın bir göstergesidir. ABD sonuçların tamamen farkında. Bu tür mühimmatların patlaması, hareketli bir radyoaktif bulutun oluşmasına neden oluyor. Uranyumun parçacıkları solunum yollarına, akciğerlere, yemek borusuna yerleşerek böbreklerde ve karaciğerde birikerek kansere neden oluyor"
ifadeleri yer aldı.ABD'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP: SIRADAN BİR MÜHİMMAT
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ise mermileri "sıradan bir mühimmat türü" olarak tanımladı.
Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mühimmatın radyoaktif olmadığını belirterek, "Bu, özellikle zırh delici yetenekleri nedeniyle kullanılan sıradan bir mühimmat"
dedi.ZELENSKİ:ANA SİLAHIMIZ GÜVEN
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov’un öncelikli görevlerine dair açıklamada bulundu.
Zelenski, “Bugün, Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov'u tanıttım. Öncelikli görevleri, bakanlığın tüm savunma sektörü için stratejik ve koordinasyon işlevlerini güçlendirmek, bireysel savaşçılara öncelik vermek ve bürokrasiyi azaltmak, uluslararası iş birliğini geliştirmek ve Ukrayna'nın NATO'ya katılım ev ödevini tamamlamasını sağlamak ve tüm savunma kuvvetlerimiz için belirli birimlerin başarılarını arttırmaktır. Ama en önemlisi, şeffaflık ve güven. Güven bu savaştaki ana silahımızdır. Rustem Umerov'un tüm bu görevleri yerine getirebileceğinden eminim” ifadelerini kullandı.
Zelenski, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada “bakanlığın yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu” belirterek, Oleksii Reznikov’u görevden alma kararı verdiğini ve yeni Savunma Bakanı’nın da Rustem Umerov olacağını ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından Reznikov, “Ukrayna ordusu için çalışmanın kendisi için bir onur” olduğunu ifade ederek istifasını sunduğunu açıklamış ve istifası Parlamento tarafından kabul edilmişti.