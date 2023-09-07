Ortalığı karıştıran paket: ABD seyreltilmiş uranyumlu mermi gönderiyor! IAEA'den sağlık uyarısı, Rusya'dan tepki: İnsanlık dışı...

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün ABD’den gönderilecek ek savunma yardımı paketinin içeriğini açıkladı. Açıklamada, 175 milyon dolar değerindeki ek pakette Abrams tanklarında kullanılmak üzere 120 mm seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi bulunduğu belirtildi.



TANKLARIN ZIRHINI DELEBİLECEK GÜÇTE



Seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermilerdir ve uranyumu ‘büyük ölçüde’ radyoaktif özelliklerinden arındırılmış mermi olarak bilinmektedir.



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İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan bilgilere göre, bu tür mermiler çarpma anında keskinleştiği için zırhı delme yeteneklerini daha artar ve temas ettikten sonra tutuşur.ABD Gazi İşleri Bakanlığı internet sayfasında, seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın ilk defa Körfez Savaşı ve Bosna savaşlarında kullanıldığı belirtilip şu bilgiler verilmektedir;Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) konuyla ilgili bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Rusya, ABD'nin Ukrayna ordusuna seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat sağlama planını insanlık dışı olmakla kınadı.Rusya'nın Washington büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamadaifadeleri yer aldı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ise mermileri "sıradan bir mühimmat türü" olarak tanımladı.Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mühimmatın radyoaktif olmadığını belirterek,dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov’un öncelikli görevlerine dair açıklamada bulundu.



Zelenski, “Bugün, Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov'u tanıttım. Öncelikli görevleri, bakanlığın tüm savunma sektörü için stratejik ve koordinasyon işlevlerini güçlendirmek, bireysel savaşçılara öncelik vermek ve bürokrasiyi azaltmak, uluslararası iş birliğini geliştirmek ve Ukrayna'nın NATO'ya katılım ev ödevini tamamlamasını sağlamak ve tüm savunma kuvvetlerimiz için belirli birimlerin başarılarını arttırmaktır. Ama en önemlisi, şeffaflık ve güven. Güven bu savaştaki ana silahımızdır. Rustem Umerov'un tüm bu görevleri yerine getirebileceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

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Zelenski, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada “bakanlığın yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu” belirterek, Oleksii Reznikov’u görevden alma kararı verdiğini ve yeni Savunma Bakanı’nın da Rustem Umerov olacağını ifade etmişti.



Bu açıklamanın ardından Reznikov, “Ukrayna ordusu için çalışmanın kendisi için bir onur” olduğunu ifade ederek istifasını sunduğunu açıklamış ve istifası Parlamento tarafından kabul edilmişti.