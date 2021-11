Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti

Haberin Devamı

Madison, 2020 yazında spor ve popüler kültür içeriklerine odaklanan bir medya sitesi olan Barstool Sports'un kurucusu Dave Portnoy'a, Instagram'dan direkt mesaj gönderirken başına geleceklerden habersizdi. Portnoy'un pizza değerlendirmeleriyle alakalı üç kelimelik bir övgü mesajı atan Madison'a cevap gecikmedi: "Teşekkürler, şahane sürtük!" O sırada Madison 20 yaşında bir üniversite öğrencisi, Portnoy ise 43 yaşında bir multimilyonerdi.

İkili arasındaki yazışmalar, kısa süre içinde Instagram'dan Snapchat'e oradan da SMS'e taşındı. Konu ise döndü dolaştı sekse geldi. Madison'ın dediğine ve ABD merkezli içerik sitesi Insider'ın gördüğü mesajlara göre, Portnoy ona başka kadınlarla yaşadığı birlikteliklerin videolarını atıyor, cinsel fantezilerini anlatması için baskı yapıyordu. Madison, "Yani çok da sıra dışı şeyler değil. Olan biten üzerinde kontrolüm olmayan şeyler" yazınca Portnoy, "Seninle çok iyi anlaşacağız" diye cevap vermişti.

Bunun üzerine Madison da "Ama şunu söylemek zorundayım: Fanteziyi yaşayabilmek için senin yanında kendimi çok rahat hissetmem lazım" ifadelerini kullanmıştı. "Elbette" diyen Portnoy, Madison'ın kendisini Nantucket'ta bulunan 2,2 milyon dolar değerindeki evinde ziyaret edebilmesi için hemen bir business class uçak bileti alıp genç kadına yolladı. Madison, Insider'a yaptığı açıklamada, söz konusu seyahatin "travmatik bir deneyim" olduğunu söyledi.

'KENDİMİ SEKS OYUNCAĞI GİBİ HİSSETTİM'

Madison, Portnoy'un dört yatak odalı evine 15.00 sularında vardı. Yolculuk nedeniyle fazlasıyla yorgundu. O nedenle Portnoy'un, "Dışarı çıkmayalım, eve pizza söyleyelim" teklifini sorun etmedi. Onu asıl şaşırtan şey karşısındaki adamdı. İnternet üzerinden videolarını izlediği ve mesajlaştığı o karizmatik kişilikten eser yoktu. Madison'a göre, "Çok kabaydı. Hiç komik değildi". Genç kadın, "Bana sıkıcı, huysuz bir yaşlı adamı hatırlattı" diye konuştu.

Yemek yedikten sonra sevişmeye başladılar. Başta sorun yoktu ama Portnoy bir anda telefonunu çıkarıp izin bile almadan Madison'ın videosunu çekmeye başlayınca genç kadın rahatsız oldu. Ama bir şey diyemedi. Adamın kabalığından korkmuştu. Bir noktada işler iyice çığırından çıktı. Madison, "Kendimi canlı bir seks oyuncağı gibi hissettim" sözleriyle özetledi yaşadıklarını.

İki gün sonra yakın bir arkadaşına mesaj atıp şunları yazdı: "Bana o kadar sert davrandı ki kendimi tecavüze uğramış gibi hissettim. Telefonuyla görüntülerimi çekti ve boğazımı o kadar sıktı ki nefes alamadım. Canım çok yandı, resmen acıdan çığlık atıyordum."

Dediğine göre, Madison gözyaşları içinde, "Yeter, yeter! Canım yanıyor" diye bağırıyordu ama Portnoy genç kadını hırpalamayı dozunu artırarak sürdürüyordu. Madison'ın dönüş uçağı iki gün sonraydı ve kalacak başka yeri yoktu. O iki geceyi Portnoy'un evinde koltukta uyuyarak geçirdi. Bir daha birlikte olmadılar.

19 YAŞINDAKİ 'ALLISON' DA BENZER ŞEYLER SÖYLEDİ

Insider'a konuşan bir başka kadın da benzer bir deneyim anlattı. Habere göre, geçtiğimiz temmuz ayında Allison isimli genç bir kadın ailesinin Nantucket'taki evinde tatil yapıyordu. Liseden yeni mezun olmuştu ve birçok zengin arkadaşının Portnoy'un evine davet edilmek için elinden geleni yaptığını biliyordu. Allison, "Adada, Portnoy bir tanrı gibi, bir kral gibi, bir dokunulmaz gibi görülüyor. Herkes onun evindeki partilere davet edilmek istiyor" diye konuştu.

Allison'ın üniversiteden yeni mezun olmuş ablası Olivia'nın arkadaşları da Portnoy tarafından davet edilmek için direkt mesajlar gönderiyor ancak pek yüz bulamıyordu. O noktada 19 yaşındaki Allison'ın şansının daha yüksek olacağını fark ettiler. Olivia, "'Ona sen mesaj gönder, daha genç kızlardan hoşlanıyor' dediler. Portnoy da yemi tamamen yuttu. 19 yaşındaki kardeşime 22 yaşındaki arkadaşlarımdan çok daha fazla ilgi gösterdi" diye konuştu.

Allison, Portnoy'a adada olduğunu ve kendisini görmek istediğini belirten bir mesaj gönderdi. Portnoy da Allison'ı evine çağırdı. Allison'ın "Birkaç arkadaşımla birlikte gelsem olur mu?" sorusuna Portnoy, "Biz seks yaparken mi? Tuhaf geldi" diye cevap verdi. Allison ise "Yok ya, takmaz onlar" dedi. Portnoy Allison'a arkadaşlarının mesajlarından hoşlanmadığını belirterek, "Onların gelmesini istemiyorum, üzgünüm" yazdı. Tek başına gitmek istemeyen Allison da görüşmeyi iptal etti. Ancak bir hafta kadar sonra Portnoy'a yeniden mesaj attı. İkili bu kez öğleden sonra buluşmaya karar verdi. Allison, "Arkadaşlarımın baskısı vardı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLARI KISA SÜRE İÇİNDE YAYILDI

Havuz başında otururlarken Portnoy, Allison'a karpuz ve su ikram etti, hangi okula hangi sınıfa gittiğini sordu. Ardından içeri gitmek için ayağa kalkınca Allison, "Ben de seninle geliyorum" dedi. "Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim" diyen Portnoy genç kızı öpmeye başladı. Allison sonrasını şu sözlerle anlattı: "Üst kata çıktık. Çok agresifti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Seks yaptık ve bitti, sonra beni evden attı."

Yaşadığı stres nedeniyle olanları tam olarak hatırlayamadığını belirten Allison, Madison gibi, Portnoy'un kendisini boğduğunu, tükürdüğünü söyledi. "Korkmuştum, onu hayal kırıklığına uğratmak istemedim" diyen Allison'ı arkadaşları Portnoy'un evinden aldı. Arabada yanında olan genç bir kadın Allison'ın hiç konuşmadığını, "neredeyse şokta" olduğunu belirtti. Annesi de Insider'a "Ertesi güne kadar konuşmadı" dedi. Allison ise yaşadıklarını cinsel saldırı olarak nitelendirmedi ama olayın kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini söyledi.

Çok kısa bir süre sonra, iki fotoğraf Nantucket'ta elden ele dolaşmaya başladı. Bunlardan biri Allison'ın Portnoy'la çektiği bir selfie, biri de arkadaşının, Allison, Portnoy'un evinden çıkarken çektiği bir fotoğraftı. İkisi de Snapchat'te gizli gönderilmişti ama ekran görüntüleri alınmış ve hızla yayılmıştı. Kısa süre içinde herkes Allison'la Portnoy arasında olan biteni bilir hale geldi.

Bu durum zaten depresyonda olan Allison için bir kırılma noktası oldu. Üç gün sonra Allison intihara teşebbüs etti ve hastaneye kaldırıldı. O hastanedeyken annesi ne olduğunu anlayabilmek için cep telefonunu karıştırmaya başladı. Portnoy'un mesajlarını bulunca da Nantucket Polisi'ne haber verdi. Kadın polise, "Gidip bu adamın kapısına birini dikin. Her gün genç bir kızın buradan içeri girdiğini göreceksiniz" dedi. Annesi Portnoy hakkında dava açmak da istiyordu ama Allison buna karşı çıktı. Allison kararını, "Beni çamurlarda sürükleyeceğini biliyordum" sözleriyle özetledi.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Aslına bakılırsa Dave Portnoy, kendisinden çok daha genç kadınlarla birlikte olmaktan ve toplumun genelinin kabul edilebilir bulduğu standartları zorlamaktan hoşlandığını hiç gizlemiyor. Hatta dijital medyanın günümüzde en varlıklı ve nüfuzlu kişilerinden biri haline gelmesini sağlayan markasının temelinde de bu imaj yatıyor. Portnoy'un sicili tecavüzle ilgili pişkin espriler, kamera önünde sık sık kullanılan ırkçı ifadeler ve kadın gazetecilere yönelik tacizlerle dolu.

Geçen Temmuz ayında viral olan bir TikTok videosunda kadınlara, ünlülere "DM'den yürümenin" ipuçlarını veren Portnoy'un 2019'dan bu yana üç farklı seks kaseti çıktı. Son videoda kadını bir köpek tasmasıyla boğarken görülen Portnoy yüzünden Barstool'un şemsiye kuruluşu Penn National Gaming'in hisseleri dibe çakıldı. Hem Portnoy hem de kadın yaptıkları açıklamalarda, görüntülerdeki boğma olayının rıza sonucu yaşandığını söyledi.

Ne var ki Portnoy'un yıllardır devam eden bu davranışları için hesap verdiğini söylemek de söz konusu değil. Dahası Portnoy'un bu davranışları kabul görmenin ötesinde kendisinden beklenen, istenen ve paraya dönüştürülmekte olan şeyler. 2020'de Barstool'un yapımcısı olduğu bir Dave Portnoy belgeselinde de bu davranışların çeşitli örnekleri sıralanıyor, Portnoy yaptıklarını öve öve anlatıyordu.

ERKEKLER 'EL PRESIDENTE' DİYOR, KADINLAR İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Daha da kötüsü, Portnoy'un çok geniş bir hayran kitlesi bulunması ve bunun çok büyük bir kısmının genç erkeklerden oluşması. Portnoy'u "El Presidente" (İspanyolca 'Başkan') olarak adlandıran bu gençler, üzerinde "Team Portnoy" (Portnoy'un Ekibi) ya da "Portnoy/Musk 2024" ("2024 seçimlerinde oyumuz Dave Portnoy-Elon Musk ikilisine" anlamında) gibi logolar basılı Barstool ürünlerinin de bir numaralı müşterisi. Diğer taraftan ilgisini çekmeye çalışan genç kadınlar sık sık Portnoy'un etiketlendiği kışkırtıcı video ve fotoğraf paylaşımları yapıyor. Hatta üçüncü seks kasetindeki kadın geçtiğimiz aylarda röportaj üstüne röportajlar vererek Portnoy'u savunmuştu.

Birçokları için Dave Portnoy bir kahraman. Ancak yörüngesine girmiş olan bazı kişiler, özellikle de kadınlar, Portnoy'un ününü ve gücünü kötüye kullandığını ve kendilerini zor durumlara soktuğunu söylüyor. Insider, Portnoy ve Barstool'la bir şekilde doğrudan teması olan 25 kadar kişiyle konuştu. Bunlardan 8'i geçmişte burada çalışmış ya da halihazırda çalışmakta olan kişilerdi. Portnoy'la profesyonel bağı olmayan bazı kadınlar, ünlü milyarderle internet üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kadınlardan üçü Portnoy'la beraber olduklarını ve yaşadıkları korku ve aşağılanma nedeniyle psikolojilerin bozulduğunu ama medya devinin ve hayranlarının tepkilerinden korktukları için konuşmaktan çekindiklerini söyledi. Kadınlardan biri, "Biri üzerine gittiği zaman Dave'in nasıl bir insana dönüşebildiğini biliyorum" derken, bir diğeri de "Hakkımda bir şeyler söyleyebileceğini ya da videolarımı paylaşabileceğini düşündüm" diyerek sessiz kalma sebebini açıkladı.

ONA "DİJİTAL MEDYANIN TRUMP'I" DİYORLAR

Portnoy, yarım milyar dolar değerindeki dijital medya imparatorluğunu, spor bahisleri, ofansif mizah ve yarı çıplak kadınlar sayesinde kurdu. "Sıradan Adamın Elinden, Sıradan Adam İçin" sloganlı Barstool Sports'un medyadaki pozisyonu, Donald Trump'ın ABD siyasetindeki yerine benzetiliyor. Geniş kitlelere hitap eden bu site; kasıntılık yapmıyor, süslü bir dil kullanmıyor ve hiçbir şey için özür dilemiyor. Kullanıcı erişimi aylık 54 milyon civarında olan şirketin 2020 yılındaki değeri 450 milyon dolar olarak hesaplandı. Portnoy'un servetinin ise 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Portnoy, Barstool'u (logosundan da anlaşılabileceği gibi bu kelime "bar taburesi" anlamına geliyor) 2003 yılında memleketi olan Massachusetts'in Swampscott şehrinde kurdu. Ücretsiz dağıtılan dört sayfalık bir gazete olan Barstool'da bahis tavsiyeleri ve abartılı spor yorumları yer alıyordu. Portnoy tüm yazıları kendi yazıp farklı isimler altında basıyor, ardından sokak sokak dolaşıp gazeteyi dağıtıyordu. Daha fazla ilgi çekmek için gazeteyi derin dekolteli genç kadınlara dağıttırmaya başladı. Hatta bu kadınlardan Renee Satterthwaite'le evlendi de... Ancak çift 2017'de ayrıldı.

Barstool, 2007'de operasyonlarını dijital ortama taşıdı. O zamanlar blog'ların altın çağıydı. Barstool çalışanları Facebook'ta dolanıp bölgede yaşayan güzel kadınların fotoğraflarını buluyor ve "Günün Ateş Edeni" köşesinde yayımlıyor ya da "Bu Popoyu Tahmin Et" köşesinde ünlü kadınların popolarının yakın çekim hallerini site ziyaretçilerine sunuyordu.

HAYRANLARI SÖYLEDİĞİ HER ŞEYE BAYILIYOR

2013'te Entrepreneur dergisinde Portnoy'la ilgili bir profil yayımlandı. Yazıda Barstool'un Milton'da bulunan ofisi "erkek öğrenci yurduyla suç mahali karışımı" sözleriyle nitelendiriliyor ve şu ayrıntılara yer veriliyordu: "Duvarlarda yarı çıplak kadınların fotoğraflarıyla bezeli içki reklamları, her köşede çöp kuleleri, koyu renk lekelerle kaplı bir halı." Bu ortam şirketin asi ruhunu da yansıtıyordu. Portnoy tartışma yaratmayı seviyor, hatta bunun için yaşıyordu. Tavrı radikalleştikçe, modern çağın "duyarlı" kültüründen uzaklaşan kitleler, çareyi Portnoy'da bulmaya başladı.

Portnoy, kâh #MeToo hareketinin en tanınmış ismi Harvey Weinstein'i savunuyor, kâh Avustralya'da bir tecavüz olayıyla ilgili, "Tecavüzü asla onaylamıyorum ama eğer 38 bedenseniz ve dar pantolon giyiyorsanız tecavüzü hak etmişsiniz demektir" yazıyor kâh ESPN'in kadın sunucularından Sam Ponder'a "Çirkin çocuğunun fotoğraflarını paylaşacağına biraz seksi ve cilveli ol" diyordu.

Barstool çalışanlarının imzaladığı sözleşmelerde bile, "kişilerin siyasi doğruculuklarını iş yerinin dışında bırakmaları" gerektiği yazıyor: "İşim gereği cinsellik, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, ulusal köken, din, engellilik ve yaşla doğrudan alakalı konuşmalara ve davranışlara maruz kalabileceğimi anlıyor ve bunu kabul ediyorum. Böyle konuşmalara ve davranışlara maruz kalmaya itirazım olmadığını, bu konuşma ve davranışları hakaretamiz ya da sakıncalı bulmadığımı ve böyle bir ortamda çalışmaya istekli olduğumu, açıkça ifade ediyorum."

SOSYAL MEDYAYI KİŞİSEL ORDUSU GİBİ KULLANIYOR

Barstool'u içeriden veya dışarıdan eleştirmeye kalkanların başlarını büyük derde soktukları da bir gerçek. Portnoy, 2020 yılından bu yana Twitter hesabını hayranlarını idare etmek için bir araç olarak kullanıyor. "SALDIRIN!!!!" yazılı tweet'leriyle kendisini ya da Barstool'u eleştirenleri hedef gösteriyor. Ardından kendilerine "Stoolie'ler" adını veren hayran kitlesi, Barstool hakkında olumsuz yorumlar yapanlara taciz kampanyaları düzenliyor. Ölüm tehditleri, kişisel bilgilerin yayımlanması, online tacizler ve kişilerin ailelerinin, arkadaşlarının ve iş yerlerinin hedef alınması oldukça yaygın Stoolie saldırılarından.

Bob Murchison'ın yaşadıkları bunlara bir örnek. Barstool'un transfobik, kadın düşmanı ve ırkçı içerikleri konusunda reklam verenleri kapalı kanallardan uyarmak isteyen Murchison'ın telefon numarası ve internet adresi bir Barstool çalışanı tarafından, ev adresi de hayranlar tarafından internette yayımlandı. Stoolie'ler Murchison'a ölüm tehditleri, bomba görünümlü içi dışkıyla dolu paketler gönderdiler, evinin önünde toplanıp dua ettiler, hakkında asılsız suç ihbarlarında bulundular, evine girip çektikleri görüntüleri internette yaydılar.

Murchison'ın Barstool'un CEO'su Erika Nardini ile şirketin avukatına defalarca başvurup bu davranışların önlenmesini istemesi de fayda etmedi. Murchison, Insider'a, "Cevaplarından anladığım kadarıyla ben içeriklerini eleştirmeyi sürdürdüğüm müddetçe tacizler sürecekti. Bu tacizlerin beni korkutup susturma amaçlı olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Portnoy ise 2019'da Barstool Radio podcast'inde "Bu adam deli galiba. Bir kelime bile konuşmadığım biriyle savaşa girecek değilim" diyerek konuya karışmayı reddetti.

Bu görsel Portnoy'un Insider'ın haberinden sonra yayımladığı 11 dakikalık ilk videodan. Görüntülerde kendini savunan Portnoy bir yandan da, "Buradaki iki suçlamayı ben de okusam ve beni tanımasam 'Bu adamın yeri parmaklıkların arkası' derdim" diye konuşuyor Bu görsel Portnoy'un Insider'ın haberinden sonra yayımladığı 11 dakikalık ilk videodan. Görüntülerde kendini savunan Portnoy bir yandan da, "Buradaki iki suçlamayı ben de okusam ve beni tanımasam 'Bu adamın yeri parmaklıkların arkası' derdim" diye konuşuyor

KENDİNİ "İPTAL EDİLEMEZ" İLAN ETTİ AMA…

Dave Portnoy yıllardır dokunulmaz bir insan olarak kabul ediliyor. 2020 yılında "zenci" (n-kelimesi) kelimesini kullanmasıyla başlayan tartışmaların ardından kendini "iptal edilemez" ilan eden Portnoy'un tüm skandallarına karşın Barstool, birçok büyük markadan reklam almaya devam ediyor. Ancak şirketin iç dinamiklerini bilenler Barstool'un yavaş yavaş kurucusundan uzaklaşıp imajını yenilemeye çalıştığını belirtiyor.

Erika Nardini, 2016 yılında 74 erkek rakibini geçip CEO'luk koltuğuna oturunca ilk işi önemli görevlere kadınları getirmek oldu. Aynı zamanda içeriklerde de değişikliğe giden Barstool, kadınlar için beş farklı podcast yayınlamaya başladı.

Ardından 2020'de Penn National Gaming, Barstool'un yüzde 36'lık hissesini satın aldı. Birkaç ay sonra da S&P 500 endeksinde borsaya açılan Penn National nedeniyle Barstool da hisseleri halka açık bir şirket haline geldi. Penn National'ın başkan yardımcısı Eric Shippers, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Barstool'un, yorumların PENN'i ya da genel olarak tüm oyun endüstrisini olumsuz etkilemesini önleyecek önlemleri aldığına eminim. Bu söylediğim kadınlar ya da azınlıklara yönelik taciz ve ayırımcılık kabul edilebilecek ifadeleri de içeriyor" ifadelerini kullandı.

Hisse alımının ardından Portnoy, düzenlediği bir toplantıda şirket çalışanlarına anlaşma gereği 5 yıl daha devam etmek zorunda olduğunu ancak sonrasında Barstool'dan ayrılıp takım patronluğu gibi hırslarının peşinde koşacağını belirtti.

TIKTOK 19 YAŞINDAKİ KIZLARLA YAZIŞMALARIYLA DOLU

Eğer Portnoy Barstool'dan ayrılırsa, hem ünü hem de profesyonel konumu sayesinde önünde birçok kapı açılabilir. Ancak geçmişte Portnoy'la birlikte çalışmış olan bazı kaynaklar, milyarderin geçmişteki davranışlarından, özellikle genç kızlarla ilişkilerinden ötürü kaygılı olduğunu ifade ediyor. Reddit'te bulunan r/barstoolsports sayfasında da Stoolie'ler sürekli Portnoy'un maceralarını konuşuyor. TikTok, Portnoy'un Instagram'dan ya da çeşitli platformlardan özel mesajlar attığı 19 yaşındaki kızların bu mesajları sergileyen paylaşımlarıyla dolu.

Onlardan biri olan influencer Ava Louise, Ağustos 2017'de Portnoy'la olan yazışmalarını Insider'la paylaştı. O sırada Louise 19, Portnoy ise 40 yaşındaydı. Portnoy, "Ben normalde kimseye mesaj atmam. Seni 2 hafta önce fark ettim ve ilgimi çektin. Dün gece seni çok düşündüm. Bütün düşüncelerimin çok namuslu olduğunu söyleyemem" diye yazdı. Ardından ikili yazışmaya ve görüşme planları yapmaya başladı.

Ailesinin bu planları öğrendiğinde delirdiğini belirten Louise, "Onunla buluşursam üniversite masraflarımı karşılamayacaklarını söylediler. Bugün bunun için minnettarım. Görüşseydim, muhtemelen Dave Portnoy'un bana istediğini yapmasına izin verirdim. Çünkü, 'Aman Tanrım, Dave Portnoy bu' diye düşünüyordum. O deneyimi yaşamadığım için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

INSIDER'A SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Diğer yandan bu haberin yayımlanmasının ardından Portnoy Insider'a dört koldan savaş açtı.

Önce Instagram'da yaklaşık 12 dakika uzunluğunda bir video yayınlayan Portnoy, Insider'ın haberini "8 aydır hazırlanmakta olan bir tetikçilik ürünü" olarak nitelendirdi ve "iptal kültürü"nü suçladı. Aylardır birçok genç kadının kendisine çeşitli kanallardan ulaşıp, "Bir gazeteci senin hakkında araştırma yapıyor" diye haber verdiğini söyleyen Portnoy, "Ama ben kendime güveniyordum, hiçbir kızla tuhaf bir şey yapmadığımdan, rızaları olmayan bir şey yapmadığımdan hiç sıkıntı etmedim. Ama o muhabir en baştan bu haberi kafasından yazmış altını dolduruyordu" diye konuştu.

Haberde Portnoy'la yaşadıkları korkunç deneyimlerini anlatan Madison ve Allison hakkında "İstemedikleri hiçbir şey yapmadım" diyen Portnoy, Allison'la olan yazışmalarının ekran görüntülerini de yayınladı. Videoda doğruyu söylediğine dair yeminler eden Portnoy, "Sırtımda bir hedef tahtası var. Çünkü Trump'la röportaj yapıyorum ya da Tucker Carlson'a çıkıyorum. Duyarlı iptal kültürü beni de iptal etmeye çalışıyor. Neymiş 2010'da tecavüz şakası yazmışım, porno festivalinde videom çıkmış vs. Şu an ben korkuyorum çünkü internete 'Dave Portnoy hakkında kötü hikayeler anlatın bize' çağrısı yapıyorlar" diye konuştu.





KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ, "HADİ REKOR SATIŞ YAPALIM" DEDİ

Yaklaşık 2 gün sonra bir video daha yayımlayan Portnoy bu kez kamera karşısına üzerinde "Lots of game left" (Daha oynanacak çok oyun var) yazılı bir Barstool sweatshirt'üyle çıktı. Sözlerine "Sizin çocuk çok zor bir 48 saat geçirdi" diye başlayan Portnoy, bir başka Insider muhabiri olan Patrick Coffee'nin Barstool'un reklam verenlerini arayıp "Bir haber daha yazacağız, bir 'tecavüzcüyü' desteklediğinizi yazmamızı ister misiniz?" dediğini öne sürdü. (Daha sonra Coffee'nin gönderdiği bir e-postanın ekran görüntüsünü de paylaştı.)

"Bunu nasıl durduracağımı bilmiyorum" diyen Portnoy, 3,9 milyon takipçisine bir de çağrı yaptı: "Aklıma gelen tek şey şu. Mesela beni destekleyen tüm Stoolie'ler, iptal kültüründen ve duyar kasılmasından bıkmış olan herkes, bu hafta sonu gidip Walmart'tan alabildiği kadar pizzalarımızdan alsa. Ve bu hafta sonu tarihimizin en yüksek satışını yapsak. Bunu da reklam verenlerimize götürüp 'Endişelenmenizi gerektiren bir şey yok. Bize reklam vermeye devam edin çünkü sizin çekirdek kitleniz bizi okuyor' desek. İptal kültürünü bitirmenin tek yolu bu!" (Bu çağrının ardından Stoolie'ler markete koşup satın aldıkları pizzaların görselleriyle sosyal medyayı doldurdu ve Portnoy hafta sonu gerçekten satış rekoru kırdıklarını iddia etti.)

Ardından muhabir Julia Black'in yanı sıra Insider'ın küresel yayın yönetmeni Nicholas Carlson, CEO'su ve eş kurucusu Henry Blodget ve 2015'te Insider'ı satın alan Alman medya devi Axel Springer'i de hedef alan Portnoy, Twitter'daki 2,7 milyon takipçisini de devreye soktu.

"İnsanların benim hakkımda şunu bilmesi lazım. Eğer bana yanlış yaparsanız, sizi yakıp bitiririm. O arada ben de yanarsam bu işin maliyetidir. Her zaman da böyle oldum" yazan Portnoy, Insider'ı "siyasi ve ekonomik çıkar sağlamak için" adı açıklanmayan kadınları "sömürmekle" suçladı. "CancelBusinessInsider" etiketini trend yapmaya çalışan Portnoy, Insider'a dava açma tehdidinde de bulundu.

INSIDER CEO'SUNUN KELLESİNİ İSTEDİ

Henry Blodget hakkında 2003'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun koyduğu menkul kıymetler piyasasında çalışma yasağı olduğunu hatırlatan Portnoy, "Zamanında, kazandıklarıyla geçinen insanları dolandıran Henry Blodget'ın şu an beni karalamaya çalışması çok ironik" dedi. Portnoy, "Blodget'ın ve onun yanında olan herkesin kellesini alacağını" söylerken Insider'dan bir kaynak, CEO'nun haber ya da muhabir seçiminde bir rolü olmadığını belirtti.

Diğer yandan haberin yayımlanmasının ardından Penn National'ın hisselerinde toplam yüzde 19'a varan çok ciddi kayıplar yaşandı. Portnoy, ikinci videosunda bu duruma dikkat çekerek "insider trading" (borsada içeriden bilgi sızdırma) iddiasında bulunsa da daha sonra bu konuda bir kanıtı olmadığını kabul etmek zorunda kaldı.

Portnoy'un Stoolie'leri de Julia Black'e kaba, kadın düşmanı saldırılar düzenledi. Bir başka deyişle Black, haberinde altını çizdiği saldırılardan birinin hedefi haline gelmiş oldu. Insider ise Portnoy'un "tetikçilik" iddialarını reddederek haberin arkasında olduklarını açıkladı. Washington Post'a konuşan bir sözcü, "Bu haber mart ayında Dave Portnoy hakkında genel bir profil olarak muhabire verildi. Spor devinden günlük işlemciye olan yolculuğu anlatılacaktı" dedi ve ekledi: "Nisan ortasında muhabirimiz Portnoy'la korkutucu bir cinsel deneyim yaşadığını söyleyen bir kadınla konuştu. Daha sonra başka kadınlardan da benzer şeyler duyduk ve haber beklemediğimiz yeni bir yöne gitti."

Barstool sözcüsü, "Bu meseleyi ciddiye alıyor ve yakından takip ediyoruz" açıklaması yaptı. Portnoy ise Washington Post'un röportaj koşullarını kabul etmemesi üzerine gazeteye görüş vermeyi reddetti. Diğer yandan kendisini davet eden her kanala çıkmaya hazır olduğunu belirten Portnoy, Insider'da çalışan gazetecileri de kendi programına davet ettiğini ancak ret cevabı aldığını yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Insider'ın "'I was literally screaming in pain': Young women say they met Barstool Sports founder Dave Portnoy for sex and it turned violent and humiliating" ve Washington Post'un "Dave Portnoy of Barstool Sports wages war on Insider over article about his sexual conduct" başlıklı haberlerinden derlenmiştir. Haberde geçen "Madison" ve "Allison" takma isimlerdir.