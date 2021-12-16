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Tarihte bir ilk... New York'a ilk kadın emniyet müdürü

#ABD#New York#Dünya
Tarihte bir ilk... New Yorka ilk kadın emniyet müdürü

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Polis Departmanının (NYPD) 176 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetileceğini duyurdu.

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ABD'de New York Belediye Başkanlığına seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Eric Adams, ülkenin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) başına 49 yaşındaki Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı.

Adams, polislik söz konusu olduğunda kadınların genellikle arka planda olduklarını ve "oyuna girmelerine" asla izin verilmediğini söyleyerek, "Bu, bugün sona eriyor" dedi.

Sewell, daha önce uyuşturucuyla mücadele ve gizli görevlerde yer aldı ve rehine müzakerecisi olarak görev yaptı.

Ocak ayında departmanın başına geçmesi beklenen Sewell, New York'un ilk kadın emniyet müdürü ve ayrıca NYPD'nin başına geçen 3. siyah kişi olacak. Sewell, polis ile New York sakinleri arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi umduğunu ifade etti. Sewell, özellikle silahlı şiddet başta olmak üzere şiddet içeren suçlara odaklanacağını kaydetti.

NYPD, yaklaşık yüzde 18'i kadın olan 35 bin civarında polis memuru istihdam ediyor.

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