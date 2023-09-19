Tarihi kapıya saldırı: Brandenburg’u turuncuya boyadılar

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Son Nesil (Letzte Generaiton) isimli Alman aktivist grubu, Almanya Federal Meclisi’nin yanındaki Brandenburg Kapısı’nın 6 sütununa, yangın söndürme tüplerine doldurdukları turuncu boyayı fışkırttı. Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner, “Bu eylemle aktivistler yalnız tarihi kapıya değil, özgürlük tartışmalarına da zarar veriyor” diyerek saldırıyı kınarken, 13 aktivistin tutuklandığı belirtildi. Daha önce de ülkede hava ve karayolu trafiğini aksatan pek çok eylem düzenleyen Son Nesil grubu, Alman hükümetinden fosil yakıt kullanımını bırakmasını talep ediyor.