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Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü: 3 ölü!

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#Tanzanya#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 12:50

Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

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Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri botlarla olay yerine sevk edilirken, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Uçakta kaç yolcunun bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Tanzanyada yolcu uçağı göle düştü: 3 ölü

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın neredeyse tamamının sular altında kaldığı görüldü.

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#Tanzanya#Uçak Kazası#Dünya

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