Tanzanya'da gizemli hastalık! 3 kişi hayatını kaybetti 13 vaka daha var...

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2 yıldır devam eden koronavirüs pandemisinde rahat bir nefes almaya hazırlanan dünya Omicron'un alt varyantı BA.5 nedeni ile yeniden alarma geçmiş durumda. Vaka sayıları birçok ülkede yükseliş trendine geçerken Maymun Çiçeği hastalığında küresel vaka sayısı 10 bine yaklaştı.

DSÖ'DEN KORONAVİRÜS VE MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Maymun Çiçeği hastalığı için önümüzdeki hafta bir toplantı gerçekleştirecek ve salgınla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunacak. Koronavirüs salgını için de uyarıda bulunan DSÖ Kovid-19 salgının iki buçuk yılın ardından hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirdi. DSÖ’nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını belirtti.

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Hızla yayılan İki salgın hastalıkla mücadele devam ederken Tanzanya'dan tüm dünyayı tedirgin eden yeni bir açıklama geldi.

TANZANYA'DA GİZEMLİ HASTALIK: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 VAKA DAHA VAR

Doğu Afrika ülkesinde ne olduğunu belirlenemeyen gizemli bir hastalık nedeni ile 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkenin güneydoğusundaki Lindi bölgesinde hayatını kaybedenler hariç 13 vaka daha olduğu açıklandı.

Tanzanya hükümeti ölümcül olduğu düşünülen hastalığı anlamak ve daha fazla analiz etmek için bölgeye uzman bir ekibin yönlendirildiğini açıkladı.



Ülkenin baş sağlık sorumlusu Aifello Schalwe hastaların Ebola ve Marburg ile Kovid testlerinin negatif çıktığını söyledi. Hastalardan birinin tamamen iyileştiğini açıklayan Schalwe diğer 12 kişinin tecrit altında tutulduğunu belirtti.

YÜKSEK ATEŞ, BAŞ AĞRISI, BURUN KANAMASI...

Uzmanlar, hastalığa yakalananların yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, yorgunluk ve burun kanaması şikayetleri olduğunu açıkladı.

Sichalwe, hükümetin bilinmeyen hastalığı araştırmak için profesyonel bir ekip kurduğunu belirterek vakaların tespit edildiği bölgedeki insanları sakin olmaya çağırdı.

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DEVLET BAŞKANINDAN ÇARPICI İDDİA

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ise Lindi'de bildirilen "garip" hastalığın, çevresel bozulmanın bir sonucu olarak insanlarla vahşi hayvanlar arasındaki "büyüyen etkileşimden" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için erken teşhis ve izolasyon gibi tedbirler alırken, hastalarla temas halinde olan tüm kişilerin test edileceği açıklandı.