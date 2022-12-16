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Tansiyon yine yükseldi! Musk'ın Twitter'ında neler oluyor? "İfade özgürlüğüne bağlılığım buraya kadar gidiyor" demişti

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#Elon Musk#Twitter#Elonjet Hesabı
Tansiyon yine yükseldi Muskın Twitterında neler oluyor İfade özgürlüğüne bağlılığım buraya kadar gidiyor demişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 09:39

Önce Musk'ın jetini takip eden hesap kapatıldı, sonra kapatmanın haberini yapan gazetecilerin...

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Twitter, önceki gün aldığı bir kararla, Elon Musk'ın özel jetinin hareketlerini takip eden popüler bot hesabı @ElonJet'i kapattı, bu kapatma kararı tartışılırken, yaratıcısının hesabı olan @JxckSweeney de kapatıldı.

Musk'ın Twitter macerasını yakından takip edenler bu gelişmelerin ardından, 6 Kasım tarihli, "İfade özgürlüğüne bağlılığım, uçağımı takip eden hesabı bile kapatmamaya kadar gidiyor, her ne kadar bu durum kişisel güvenliğim için direkt bir risk olsa da..." tweet'ini hatırladı.

KAPATMAYI HABER YAPAN GAZETECİLER DE "KAPANDI"

Bununla da kalmadı... Twitter, dün geç saatlerde teknoloji ve medya endüstrileri hakkında haber yapan bazı gazetecilerin hesaplarını açıklama yapmadan askıya aldı. Bu gazetecilerden bazıları, Jack Sweeney olayını haberleştirirken bazıları da rakip sosyal platform Mastodon'un Twitter hesabının aniden askıya alınması hakkında haberler paylaşmıştı.

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Dünya basınının en önde gelen kurumlarının mensuplarını etkileyen bu kararın yol açtığı tartışmanın ayrıntıları ve son gelişmeler Mashable Türkiye'de...

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#Elon Musk#Twitter#Elonjet Hesabı

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