Tansiyon bir anda yükseldi, ABD ve Çin yine karşı karşıya...

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir Çin savaş uçağının Cumartesi günü Güney Çin Denizi üzerinde bir ABD keşif uçağına yakın uçuş yaptığını belirterek olay anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

GÖRÜNTÜLER BATI MEDYASININ MANŞETLERİNDE

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının kokpitinden çekilen görüntüler bugün Batı medyasının manşetlerini süsledi. Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde Çin savaş uçağının ABD uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığı ve uçağın sarsıldığı görülüyor.

GEREKSİZ AGRESİF BİR MANEVRA

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Çin'in J-16 model uçağının gereksiz agresif bir manevrada bulunduğu ve bu durumun ABD RC-125 model savaş uçağının kuyruk türbülansı yapmasına neden olduğu belirtildi.



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Pentagon, Amerikan uçağının uluslararası hukuka uygun bir biçimde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğünü vurgulayarak, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ÜZERİNDEKİ SON HESAPLAŞMA

Çin ABD'yi bölgede yaptığı hava ve deniz keşifleriyle ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçlarken, ABD medyası yaşanan olayı "Çin savaş uçakları ile ABD Hava Kuvvetleri uçakları arasında Güney Çin Denizi üzerinde yaşanan son hesaplaşma" olarak değerlendirdi.



Çin- ABD ilişkileri, ticari rekabetin yanı sıra Pekin’in Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde artan askeri faaliyetleri yüzünden gergin.

En son bu yılın başında yaşanan 'casus balon' krizi gerilimi zirveye çıkarırken ABD ve Çin'e ait savaş uçakları Aralık ve Şubat aylarında da karşı karşıya geldi.

ABD'nin askeri yetkilileri, tehlikeli manevraların Çin'in ABD uçaklarını taciz etmek için koordineli bir çabasının parçası olduğuna inanıldığını söyledi.