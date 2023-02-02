Tanklardan sonra uzun menzilli füze

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Ukrayna Savaşı birinci yılını tamamlamak üzereyken, Rusya ile Batı arasında bir kırmızı çizgi daha aşılıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için açıklanan 2.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketine uzun menzilli “Ordu Taktik Füze Sistemi” (ATACMS) füzelerini de dahil ettiği bildirildi.

BİR AYDA GELECEK

Rusya’nın uyarılarına rağmen Pentagon’dan iki üst düzey yetkilinin Ukrayna’ya uzun menzilli taktik füze verileceği söylemesi ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba da sevkıyat planlandığını doğruladı. Önümüzdeki bir ay içinde ilk önce ATACMS füzelerinin 150 kilometre menzilli olanları verileceğini belirten Kuleba, “İlk 150 kilometre menzilli füzelerin ardından aynı türden menzili 300 kilometre olanları da gelecek. Böylece Ruslar karşısında cephede askeri denge büyük ölçüde sağlanmış olacak. Rus tarafının saldırıları cezasız kalmayacak. Gereken karşılık verilecek” dedi.

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HIMARS’TAN FARKLI

ABD yönetiminin Moskova tarafından savaşta ‘kırmızı çizgi’ olarak ilan ettiği uzun menzilli silahlar vermesinin Batı’nın ana muharebe tankı gönderme kararını izlemesi dikkat çekti. Ukrayna’ya teslim edileceği söylenen uzun menzilli ATACMS füzelerin bu ülkede mevcut HIMARS rampalarından fırlatılabilecek olması, lojistik sevkıyat bakımından da kolaylık sağlıyor. Batı yapımı tank ve uzun menzilli füzelerle donatılan Ukrayna ordusunun ilkbahar aylarında karşı saldırı başlatabileceği askeri uzmanlar tarafından dile getiriliyor. ABD’nin Ukrayna’ya şimdiye kadar verdiği karadan karaya HIMARS füzeleri 70-80 kilometre menzile sahip.

HEDEF KISITLAMASI

Bu arada Kiev’den ATACMS uzun menzilli füzelerle ilgili yeni ipuçları geldi. Ukrayna yönetimine yakın askeri uzmanlar bu füzelerin şartlı verileceğini belirterek, “ABD yönetimi, füzeleri verme koşulu olarak, Rusya’nın uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan sınırları içindeki topraklarına karşı kullanılmamasını istemiş. Tabii ki bu sınırlama Donbas, Herson, Zaporojye ve 2014 yılından bu yana ilhak altında bulunan Kırım yarımadasını kapsamıyor” dedi.

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ZELENSKİ: RUSYA’YA RÖVANŞ FIRSATI VERİLMEMELİ

ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler vereceğinin bildirilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Her gün yaptığı gibi Ukrayna halkına seslenen Zelenski, “Ukrayna’nın şu anda en önemli vazifesi saldırgan Rusya’ya rövanş fırsatı vermemekten geçiyor. Savaşın yıldönümünde karşı saldırılar ile geri aldığımız topraklarımızı yeniden ele geçirmek için harekete geçmiş durumdalar. Ruslara rövanşın sahada mümkün olmadığını göstermemiz gerek” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: BU FÜZELER BİZİ HEDEFİMİZDEN CAYDIRAMAZ

Ukrayna’ya uzun menzilli taktik füzeler verilecek olması Moskova’yı da harekete geçirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada yeni silahların Rusya’yı durduramayacağı vurgulandı. Peskov, “Adı geçen füzelerin Ukrayna’ya verilmesi bizim açımızdan ihtilafı derinleştirici ve savaş kışkırtıcılığını sürdürmek anlamına geliyor. Bu durumda bizim de Rusya olarak sahada yeni ek önlemler alacağımıza işaret ediyor. Bir daha önemle vurgulamak isterim. Ukrayna’ya hangi silahlar verilirse verilsin, başlattığımız özel askeri harekâtın belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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‘İSPANYA DA KİEV’E TANK SAĞLAYACAK’

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Madrid yönetiminin Ukrayna’ya “Leopard-2A4” tipi ana muharebe tankı göndereceği belirtildi. 4 ila 6 “Leopard-2A4” tipi tank gönderilmesi planlanıyor. Gazete, haberinde, tank sayısının envantere bağlı olarak belirleneceği aktarıldı. Ayrıca, Kiev yönetimine gönderilecek tank sayısının kaç ülkenin Ukrayna’ya destek sağlayacağına göre de şekilleneceği kaydedildi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Madrid’in Ukrayna’ya Leopard-2 tankları sağlamaya açık olduğunu söylemişti. Madrid’in Batılı müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceğini aktaran Robles, “İspanya tankların gönderilmesi, bu tankların kullanımı konusunda eğitim verilmesi de dahil olmak üzere gerekli olan her şeyi yapmak için müttefiklerle birlikte çalışmaya isteklidir” demişti. Böylece İspanya, Ukrayna’ya ana muharebe tankı sağlayacaklarını duyuran ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’ya katılmış olacak.

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‘UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIM GÜNDEMİMİZDE’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna’ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini ve “İran’ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini” söyledi. Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail üretimi Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna’ya sağlaması sorulduğunda, “Bunu kesinlikle değerlendiriyorum” dedi. ABD’nin İsrail’de tuttuğu mühimmat stokundan bir kısmını Ukrayna’ya aktardığına işaret eden Netanyahu, “ABD, kendisine ait birtakım mühimmatı buradan Ukrayna’ya aktardı. Burada ayrıntı vermeyeceğim; İsrail, İran’ın Ukrayna’da da kullanılan silah üretimine karşı harekete geçiyor” diye konuştu. Hafta sonu İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı’na ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı ile ilgili Netanyahu, “Ben, belirli bir operasyon hakkında konuşmuyorum. Orta Doğu’da ne zaman bir patlama olsa İsrail suçlanıyor. Bazen biz yapıyoruz, bazen de biz değiliz” ifadelerini kullandı.

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