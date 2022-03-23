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Tamamen felçli hasta, beynine yerleştirilen implantla iletişim kurdu

#ALS#Felçli#İmplant
Tamamen felçli hasta, beynine yerleştirilen implantla iletişim kurdu

Tıptaki ilerlemeler felçli hastalara umut olmaya devam ediyor. Felçli bir ALS hastası beynine yerleştirilen implant sayesinde ilk kez etrafıyla iletişim kurmayı başardı.

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Avrupalı bilim insanları, 2 yıllık çalışma sonucunda konuşamayan ve hareket edemeyen tamamen felçli bir kişinin beynine yerleştirilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) aracılığıyla iletişim kurmasını sağladı. İleri seviyedeki ALS hastası, 2 yıllık klinik deney sırasında ne yemek istediğini iletebildi.

İsviçre’den Wyss Biyo ve Nöromühendislik Merkezi'nden araştırmacılar, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi ile işbirliğiyle iki yıl boyunca yürüttükleri klinik çalışma sonucunda tamamen felçli bir ALS hastasının iletişim kurmasını sağladı.

Klinik deney sırasında ilk olarak 34 yaşındaki erkek hastanın korteksine implant yerleştirildi. Ailesiyle birlikte evde yaşayan katılımcı, farklı hareketler deneyerek beyin aktivitesi üretmeyi öğrendi ve bu beyin sinyalleri, implante edilen mikroelektrotlar tarafından alınarak gerçek zamanlı olarak bir makine öğrenme modeli tarafından çözüldü.

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HARFLER KELİMELERE, KELİMELER HARFLERE DÖNÜŞTÜ

Model, sinyalleri ‘evet’ veya ‘hayır’ anlamına gelecek şekilde haritalandırdı. Hastanın ne iletmek istediğini ortaya çıkarmak için bir heceleme programı alfabenin harflerini yüksek sesle okudu.

Hasta, doğrudan gözleriyle değil, gözlerinin hareket ettiğini hayal ederek bilgisayar söylediği harfleri belirledi, harfler kelimelere ve kelimeler cümlelere dönüştü. Hasta deney sırasında ne yemek istediğini yazabildi.  

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#ALS#Felçli#İmplant

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