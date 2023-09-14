Tam da Kim’i ağırlarken Putin’e Kırım’da kötü sürpriz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin uzakdoğusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u konuk ettiği sırada Ukrayna ordusu savaşın başladığı günden beri Kırım Yarımadası’na yönelik en büyük hava operasyonunu düzenleyerek Rus donanma üssünü kalbinden vurdu. Sivastopol limanı yakınında bulunan tersane yerle bir edilirken bir savaş gemisiyle denizaltının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

UZAY ÜSSÜNDE GÖRÜŞME

Çarşamba günü Putin açısından olaylı geçti. Batı’nın Ukrayna savaşı yüzünden Rusya’ya yönelik takındığı sert tavır yüzünden Pyongyang ile yakınlaşma süreci başlatan Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Sibirya’nın kuzeyinde yer alan ‘Vostoçni’ uzay üssünde ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirve toplantısı dört saat sürdü.

STRATEJİK MÜTTEFİKLER

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Rusya ile Kuzey Kore arasında sadece sıkı müttefiklik ilişki dönemi başlatıldığını belirten Putin, “Konuğum Kim ile Vostoçni uzay üssünde ülkelerimizin çıkarlarını ilgilendiren tüm önemli konuları ele aldık. Rusya ile K.Kore arasında stratejik müttefiklik dönemi başlatıyoruz” demekle yetindi. Kim Jong-Un ise köklü değişim geçiren günümüz dünyasında Rusya’nın yanında yer aldıklarını belirterek, “Rusya’nın emperyalizme karşı verdiği mücadelesinde yanındayız. Rusya’nın bu mücadeleden zaferle çıkması için birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.

ANLAŞMADA NELER VAR

Putin-Kim liderler zirvesinin yapıldığı mekan ayrı dikkat çekti. Resmi lüks konuk evi yerine Vostoçni uzay üssünde “Angara” füzesinin muhafaza edildiği hangarın görüşme salonuna dönüştürülmesi şaşırttı. Putin ile Kim arasındaki görüşmeye Rus tarafından Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hazır bulundu. İki liderin imza attıkları anlaşmanın içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Ancak Rusya’nın mühimmat karşılığında Kuzey Kore’ye 10 bin km mesafeye nükleer başlık taşıyabilecek füze teknolojisi verebileceği iddia edildi. Bunun ‘Angara’füzesi olabileceği belirtildi. Putin-Kim zirvesine bir yenilik de damgasını vurdu. K.Kore lideri ilk defa ender yaptığı dış gezilerine kız kardeşi Kim Yo Jong’u da getirmesi gözden kaçmadı. Kim’in kız kardeşi Putin tarafından Kim şerefine verilen akşam yemeğinde boy gösterdi.

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BİR SAVAŞ GEMİSİ VE DENİZALTI KULLANILMAZ HALDE

Putin, Kuzey Kore lideri Kim’i ağırlarken Ukrayna ordusu Batı’nın verdiği 700 km menzilli Storm Shadow füzeleriyle Karadeniz donanmasının konuşlandığı Kırım’daki Sivastopol limanı yakınında yer alan ‘Sevmorzavod’ tersanesini vurdu. 10 füzeyle üç insansız kamikaze deniz aracı kullanılarak gerçekleştirilen saldırı dün sabah şafak vakti gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı tersanenin isabet aldığını kabul ederken can kaybı hakkında bilgi paylaşmamayı tercih etti. Saldırının görgü tanıkları sosyal medyada paylaştıkları bilgiye göre vurulan tersanede ‘Minsk’ isimli çıkarma gemisiyle ‘Rostov’ adındaki denizaltı kullanılamaz duruma geldiğini dile getirdi. Bu bilginin yayılmasıyla birlikte Rus tarafı ölü sayısı vermeden yaralı sayısını 26 olarak duyurdu.

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Ukrayna ordusu askeri istihbarat birimi operasyonun kendileri tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. 2014’te Rusya tarafından işgal edilen topraklarda bu tür saldırıların devam edeceği de kaydedildi.