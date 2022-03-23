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Taliban yönetimi kız öğrencilerin gittiği orta öğretim kurumlarını açmaktan son anda vazgeçti

#Afganistan#Taliban#OKUL
Taliban yönetimi kız öğrencilerin gittiği orta öğretim kurumlarını açmaktan son anda vazgeçti

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kız öğrencilerin orta okul ve liselere dönüşü konusunda yeniden geri adım attı ve henüz ne tür bir üniforma giyeceklerine karar verilmediğini bildirerek öğrencileri geri gönderdi.

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Taliban'ın geçen Ağustos ayında iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da aylar süren yasaklar ardından okullar bugün yeniden açılacaktı.

Fakat Eğitim Bakanlığı aniden kız öğrencilerin gittiği orta öğrenim kurumlarının kapalı kalacağını açıklayarak öğrencileri kapıdan çevirdi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı geçen hafta, Çarşamba günü itibariyle okulların kızlar da dahil bütün öğrencilere açılacağını duyurmuştu.

Bir çok öğrenci karar açıklanmadan önce, okula döneceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatmıştı.

Bugün yapılan açıklamada "Kız öğrencilerin okuduğu bütün orta öğrenim kurumları ve altıncı sınıfın üzerindeki bütün kız öğrencilerin okula gidişi ikinci bir emre kadar durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada okulların, kız öğrenciler için "Şeriata ve Afgan geleneklerine uygun" nasıl bir üniforma tasarlanacağına karar verildikten sonra yeniden açılacağı da belirtildi.

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Okulların açılması konusundaki karardan son anda geri dönülmesi öğrenciler arasında büyük üzüntü yaratırken, aileler öfkeyle tepki gösterdi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir veli, kızının okula girmesi bu sabah Taliban görevliler tarafından engellendiğinde şok geçirdiğini ve göz yaşlarına boğulduğunu anlattı.

"Kızıma bir şey olursa, Taliban'ı affetmeyeceğim" dedi.

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#Afganistan#Taliban#OKUL

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