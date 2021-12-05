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Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini teker teker öldürüyorlar!

#Afganistan#Taliban#Güvenlik Güçleri
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini teker teker öldürüyorlar

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülke yönetimiyle ilgili olarak dünya devletlerine verdiği sözleri tutmamaya devam ediyor. Kadın haklarıyla ilgili olarak dünya tarafından devlet olarak tanınmak ve uluslararası yardımları alabilmek için bir takım kararlar alan Taliban yönetimi söz vermiş olmasına rağmen eski Afganistan devlet görevlilerini ise öldürmeye devam ediyor.

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ABD ve müttefikleri, Taliban'ın Afganistan'da eski güvenlik güçleri mensuplarını hedef alıp öldürmelerine son vermeleri çağrısı yaptı.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ortak açıklamada, Taliban'ın, eski hükümet mensupları ve güvenlik personeline zarar vermeyecekleri yönündeki vaatlerini yerine getirmesi istendi.

Açıklamada, "Yargısız infazlar ve zorla kaybetmelerle ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch - HRW) bu hafta yayımladığı bir raporda, Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirdiği Ağustos ayından bu yana 100'den fazla eski hükümet görevlisinin infaz edildiği veya kaçırıldığı belirtildi.

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Raporda ayrıca 15 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında Taliban'a teslim olan veya yakalanan 47 Afgan güvenlik güçleri mensubunun öldürüldüğü belgelendi.

Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini teker teker öldürüyorlar

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Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra yaptığı açıklamada, eski hükümet çalışanlarına zarar verilmeyeceğine dair güvenceler vermişti.

Müttefiklerin yaptığı ortak açıklamada, rapordaki bulgulara dair endişeler dile getirilerek, yargısız infazların ve zorla kaybetmelerin soruşturulması istendi.

Açıklamada, "Taliban'ı yaptıklarıyla değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini teker teker öldürüyorlar

Uluslararası Af Örgütü'nün Ağustos'ta yayımladığı bir başka raporda, 300 Taliban savaşçısının 30 Ağustos'ta Dahani Kul köyü yakınlarına giderek, aileleriyle birlikte köyde kalan hükümete bağlı eski askerlerden dokuzunun teslim olmasına rağmen öldürüldüğü, biri çocuk iki sivilin de çatışmalar sırasında öldürüldüğü belirtilmişti.

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