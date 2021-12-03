Taliban'dan kadınlar için şaşırtan karar

Haberin Devamı

ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi ile yönetimi yeniden ele geçiren Taliban ülkedeki ekonomik krizle boğuşuyor. Yerinden edilmiş, borç batağındaki insanlar karınlarını doyurmak için başlık parası karşılığında kız çocuklarını evlendirmeye başlamıştı. Ülkede yaygın bir hale gelen zorla evlendirmeler sonrası Taliban şaşırtan bir karar aldı ve kadıların zorla evlendirilmesini yasakladı.



'KADIN VE ERKEK EŞİTTİR' DEYİP YASAKLADILAR

Açıklanan kararnamede, kadın ve erkeklerin eşit olduğu belirtilerek “kimse kadınları zorlama veya baskı yoluyla evliliğe zorlayamaz” denildi ancak daha önce 16 olarak belirlenen asgari evlilik yaşından bahsetmedi.

Gözden Kaçmasın Taliban kadınları ekrandan sildi Haberi görüntüle

MAHKEMLERE TALİMAT: ADİL DAVRANIN

Yönetim ayrıca, dul kadınların kocasının ölümünden 17 hafta sonra yeniden evlenmesine ve yeni kocasını özgürce seçmesine izin verileceğini açıkladı.

Afgan mahkemelerinden kadınlara, özellikle de akraba olarak miras isteyen dullara adil davranılmasını emredildi.



YATIRIM İSTENİLEN ÜLKELERİN ÖN KOŞULU KADIN HAKLARI

Haberin Devamı

Taliban'ın verdiği kararın yöneticilerin gidip görüştüğü, yardım ve yatırım beklediği ülkelerin ön koşul olarak kadın haklarında iyileştirme istemesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yabancı hükümetlerin ekonominin temel dayanağı olan fonları durdurmasının ardından Afganistan'da zaten var olan yoksulluk ciddi boyutlara ulaştı.

Gözden Kaçmasın Taliban AB’den yardım istedi Haberi görüntüle

YÖNETİM ESKİ UYGULAMALARA KARŞI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Afganistan'daki kadınlara yıllar boyunca mülk muamelesi yapıldı. Anlaşmazlıklar veya aşiret düşmanlıklarını sona erdirmek için sembol olarak hep kadınlar kullanıldı. Yeni Taliban yönetimi bu uygulamalara karşı olduğunu belirtiyor.

1990'lardaki kadınları eve kapatan yönetim sonrası Afganistan'da kadın hakları son 20 yıl içinde belirgin şekilde iyileşmiş ancak Taliban'ın yeniden yönetimi el almasından sonra bu yöndeki endişeler artmıştı.