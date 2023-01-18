Taliban şimdi de erkek doktora gitmeyi yasakladı

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Afganistan’da Taliban’ın kadınlara yönelik baskı ve zulmü günden güne artıyor. Ülkede son olarak kadınların üniversiteye gitmesi ve çalışması yasaklanmış, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke karara tepki göstermişti. Ancak baskı ve yasaklar bitmiyor. Kadınların sınırlı sayıdaki özgürlük alanları da tehdit altında. Son olarak, Taliban, ülkedeki kadınların erkek doktorlara gitmesini de yasakladı. Karara sosyal medyadan tepki veren yurtiçi ve yurtdışındaki kadın hakları aktivistleri, “Kadınların üniversitede okuyup doktor olmaları yasak. Şimdi erkek doktora gitmeleri de yasaklandı. Bu durumda kadınlara sadece ölmek kalıyor. Kadınlar ölüme mahkûm ediliyorlar” diyerek isyan etti.

GÜZELLİK SALONLARINA KİLİT VURULUYOR

Taliban’ın aynı yasak kapsamında kadın güzellik salonlarını da gelecek 10 gün içinde tamamen kapatacağı bildirildi. Baglan eyaletinde, Taliban’ın mülk sahiplerine, kadın güzellik salonlarına dükkân kiralamalarını yasakladığı, halihazırda işleyen salonların ise kapatıldığı belirtildi. Benzer şekilde, Kunduz, Takhar ve Badakşan’daki güzellik salonları da kapatıldı. Kapatılan salonlar kadınlar tarafından işletilirken, böylece kadınlarla ilgili bir sektörde kendi işlerini yapan kadınların çalışması da engellendi. Ülkenin eski bakanlarından Şebnem Nesimi, Taliban’ın son kararını kınayarak “Taliban’ın kadınlara açtığı savaşa karşı utandıran sessizlik sürüyor” diye Twitter hesabından açıklama yaptı.

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VİTRİN MANKENLERİNİN YÜZÜNÜ KAPATTILAR

Ülkedeki bir diğer gelişme de kadın kıyafetleri satan vitrinlerdeki cansız mankenlerin yüzlerinin kapatılması oldu. Amerikan Associated Press (AP), abiye kadın kıyafeti satan mağazalarda, elbiselerin sergilendiği mankenlerin yüzlerinin kapatıldığı kareleri servis etti. Haberde, Taliban yetkililerinin esnaftan bu mankenlerinin kafalarını kesmelerini istediği, ancak esnafın maliyeti yüksek olan mankenlere zarar vermek istemediği ve yüzlerini kapama şeklinde çözüm bulduğu aktarıldı. Bazı mağaza sahipleri mankenlerin kafasını alimünyum folyo ile kaplarken, bazıları da eşarplarla daha estetik çözümler buldu.

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AFGAN KADINLARIN RUHSAL VE ZİHİNSEL SAĞLIKLARI BOZULDU

Taliban rejiminin kadınlar üzerindeki baskı ve yasakları, kadınların ruhsal ve zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Afgan TOLONews’in haberine göre, Herat eyaletinde zihinsel sağlık sorunları için hastaneye başvuran hastaların yaklaşık yüzde 80’i kadın oldu. Resmi verilere göre, Herat’taki bölge hastanesine geçen ay 400 kadar hasta kabul edilirken, bunların 320 kadarı kadındı. Daha önce aktif olarak iş ve sosyal hayatı olan kadınların bir anda dört duvar arasına kapatılması birçok kadının belirsiz bir geleceğe sürüklenmesine yol açarken, umutsuzluk kadınların akıl sağlığını da olumsuz yönde etkiledi.

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‘ASTRONOT OLMA HAYALİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM’

Afgan kadınları karanlık bir geleceğe doğru sürüklenirken, ülkedeki isyan ve direniş de sürüyor. Son olarak Heda adlı bir kız öğrenci, yasaklandığı için artık giremediği okulunun önünde etkileyici bir kare paylaştı. Kendisini astronot olarak resmeden Heda, okulun kapısı önünde bu resmi fotoğraflayarak, üzerine “Asla vazgeçmeyeceğim” diye yazdı. Fotoğrafı paylaşan Afgan aktivist Qais Alamdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu kare kalbimi kırdı, çünkü bu kızın tahmin edemeyeceğim bir acıyla kıvrandığını biliyorum. Ancak buna rağmen ‘Asla vazgeçmeyeceğim’ diye yazmış. Tüm dünya bu direnişe kulak vermeli” dedi.