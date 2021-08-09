Taliban kuzeyde ilerliyor

Sınır kapıları dahil Afganistan’ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, vilayet merkezlerine yöneldi. Geçen cuma günü önce güneybatıda İran’a sınır Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc’ı ele geçiren militanlar hemen ardından kuzeydeki Cüzcan vilayetinin başkenti Şibirgan’da kontrolü sağladı. Ülkenin kuzeyinde ilerleyişini sürdüren Taliban dün de Kunduz ve Saripul vilayetlerinin aynı adlı başkentlerine girdi. Her iki kentte birkaç saat arayla kontrolü sağlayan Taliban, yine kuzeydeki Tahar vilayetinin başkenti Talukan’ı da ele geçirdi.

ORDU GERİ ÇEKİLDİ

Saripul’daki son duruma dair haber ajansı AFP’ye telefonla bilgi veren kadın hakları aktivisti Parwina Azimi, hükümet yetkilileri ile askeri güçlerin şehirden yaklaşık üç kilometre uzaktaki bir kışlaya çekildiğini anlattı. Öte yandan Taliban sözcüsü, Kunduz’da devlet kurumlarına girdiklerini bildirdi.



KABİL’İ NE BEKLİYOR

Afganistan Savunma Bakanlığı, komando güçlerinin Kunduz’da devlet radyosu ve televizyonuna ait binalar ile kritik kamu kurumlarının yerleşkelerini geri almak için karşı saldırı başlattığını açıkladı. Son 24 saatte 18 bölgedeki çatışmalarda öldürülen toplam Taliban militanı sayısı ise 572 olarak belirtildi. Kabil hükümetinin kuzey kentlerinde vereceği sınav, kendisinin hayatta kalma şansı açısından oldukça önemli görülüyor. Afganistan’ın kuzeyi uzun yıllardır Taliban karşıtlarının kalesi olarak bilinirken Kabil hükümeti, “geri alacağı” sözünü vermek dışında bölge başkentlerinin düşmesine dair çok az şey söyledi ya da yapabildi.



TUTUKLULAR SERBEST

Bu arada kent merkezlerinin ele geçirilmesiyle Taliban’ın hapishanelere erişerek sempatizanlarını serbest bıraktığı görüldü. Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda Taliban militanının hapishanelerden çıktığına işaret etti. Kunduz, eski Taliban üyelerinin kaldığı büyük hapishanelere ev sahipliği yapıyordu.



B-52 UÇAKLARI TALİBAN’I BOMBALADI

Örgütün hızlı ilerleyişi üzerine ABD, Afganistan’ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban mevzilerini bombaladı. Afganistan Savunma Bakanlığı, B-52 bombardıman uçakları ile gerçekleştirilen saldırıda 200’den fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi. Önceki gün Afgan basınında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Taliban’a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.

KUNDUZ NEDEN ÖNEMLİ

Afganistan’ın en büyük kentlerinden olan Kunduz, yabancı güçlerin ülkeden çıkmaya başlamasıyla alan kazanan Taliban’ın mayıs ayından beri elde ettiği en önemli başarı oldu. Ülkenin kuzeye açılan kapısı konumundaki Kunduz 2015 ve 2016’da da kısa süre Taliban’ın kontrolüne geçmiş ancak örgüt burada hiçbir zaman uzun süreli barınamamıştı. Konumu, kenti stratejik açıdan önemli kılıyor.

UYUŞTURUCUNUN ROLÜ

Bölge Tacikistan sınırında ve başkent Kabil dahil diğer büyük şehirlere bağlanan yollar üzerinde. Kunduz ayrıca Afganistan’dan Orta Asya’ya ve oradan Avrupa’ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir noktada. Kunduz’un kontrol edilmesi, bölgedeki en önemli uyuşturucu kaçakçılığı rotasının da kontrol edilmesi demek.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor