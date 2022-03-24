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Taliban kız öğrencilere eğitim sözünü tutmadı

#Afganistan#Kız Öğrenci#Okul
Taliban kız öğrencilere eğitim sözünü tutmadı

Afganistan’da Taliban, kız öğrencilerin dün başlaması gereken eğitim kararından saatler kala geri adım attı. Eğitim Bakanlığı sözcüsü, ‘kültürel kısıtlamalara’ dikkat çekti.

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Radikal örgüt, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının dün açılacağını duyurmuştu. Ancak Taliban, dün ani bir kararla “okulların İslam hukukuna göre açılması için yeni bir plan hazırlanana kadar kapalı kalacağını” belirterek geri adım attı. Aylar sonra okullarına dönen kadın öğretmenler ve kız öğrenciler ise evlerine dönmeleri talimatıyla gözyaşları içinde okullardan ayrıldı.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

AFP’nin haberine göre Taliban’ın Eğitim Bakanlığı sözcüsü Aziz Ahmed Rayan, “Afganistan’da, özellikle köylerde zihniyetler hazır değil. Bazı kültürel kısıtlamalarımız var” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, kararı kınadıklarını belirterek “Milyonlarca Afgan aile gibi Taliban’ın kadınların ve kızların okula dönmesine izin vermeme kararıyla ilgili derin hayal kırıklığı yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. 15 Ağustos’ta ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, orta eğitimdeki kız öğrencilerin okula dönmesine izin vermemişti.

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#Afganistan#Kız Öğrenci#Okul

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